Deko wie aus dem Ei gepellt

Lampertheim.Mit bunter Deko war am Wochenende der Frühling in die Hans-Pfeiffer-Halle eingezogen. Dort veranstaltete der Lions-Club Lampertheim seinen Internationalen Ostermarkt, den Bürgermeister Gottfried Störmer als Schirmherr und Lions-Präsident Johannes Haefele im Foyer eröffneten.

Störmer dankte dem Service-Club für seine engagierte Arbeit, denn der Erlös des Ostermarktes fließt in gemeinnützige Projekte. „Wir helfen an sozialen Brennpunkten in Lampertheim und Umgebung“, betonte der Lions-Präsident.

Der Rathauschef machte auch auf die blühenden Bäume aufmerksam, die von Mitarbeitern der Technischen Betriebsdienste in der Halle aufgestellt worden waren. Mit rund 6000 Straßenbäumen versuche die Stadt, einen Beitrag dazu zu leisten, den Klimawandel zu bremsen.

Mit den ausgestellten Bäumen samt verschiedenartiger Unterpflanzungen „zeigen wir Gestaltungsmöglichkeiten auf, die auch Hobbygärtner nachmachen können. So eine Bepflanzung sieht schön aus und lockt Insekten an“, erläuterte Fachdienstleiterin Sabine Vilgis und fügte hinzu: „Wir wollen den Steinwüsten entgegenwirken, die in manchen Gärten zu sehen sind, und wir setzen uns für Biodiversität ein.“

Damit die Ostermarkteröffnung einen besonders festlichen Rahmen erhielt, musizierten Ensembles des Lessing-Gymnasiums Lampertheim (LGL) – die Bläserklasse fünf unter der Leitung von Jérôme Dath und die Bandcoaching-AG unter Führung von Dr. Reimund Popp. Außerdem konnte im Foyer die Ausstellung des Kunstmalers René Kühne bewundert werden.

Künstlern über Schulter geschaut

„Wir finden den Ostermarkt sehr schön, das Ambiente ist toll und die Aussteller bieten hochwertige Unikate an, darum kommen wir jedes Jahr hierher“, schwärmten die Besucherinnen Edda Mönicke und Sabine Frey aus Worms, als sie auf die Eröffnung warteten. Dann schnitt Spargelkönigin Christin I. das rot-weiße Absperrband durch, und die Dekofreunde konnten in der Halle auf Entdeckungstour gehen.

Auf die Besucher warteten Kunstwerke und hübsche Basteleien von klassisch bis trendy, von frisch bis festlich und von lustig bis edel. „56 Aussteller aus vier Nationen präsentieren sich hier“, erklärte der künstlerische Leiter und Perlenkünstler Helmut Meister.

Die Kunst am Ei wurde an vielen Ständen großgeschrieben. So bewunderte Christin I. beim Kunsthandwerker-Paar Gerlinde und Karl Schmidt die Vielfalt und Farbigkeit der Osterdeko. Auch der Stand der Glasbläserei Lauscha wurde umlagert. Während Anja Böhm-Casper Besuchern die hübschen Exponate vorstellte, ließ sich ihr Mann Peter beim Arbeiten über die Schulter schauen.

Überhaupt gaben etliche Künstler und Kunsthandwerker Einblick in die Produktion ihrer Werke. Werner Müller aus dem Saarland etwa schmückte weiße Ovale mit Sprüchen oder auf Wunsch mit dem Namen in gotischer Schrift. Die von Gerlinde Beisiegel bemalten Eier erhielten glamouröses Aussehen durch das Aufkleben von Strasssteinchen, derweil Anna Petruschke Porzellan bemalte.

Parade witziger Figuren

Unweit davon wendete Ursula Mirke Kratztechniken an, während ihre Tochter Daniela sogar ganze Theaterszenen in Eier baute. Eine Parade von witzigen Figuren war bei Ingeborg Gärtner-Grein, der Vorsitzenden des Künstlervereins Bürstadt, zu bestaunen.

In die Schalen von Enten- und Gänseeiern drapierte Heinz Schader aus Biblis unterdessen Spinnennetze, und Heinrich Schilling stellte seine gedrechselten Holzeier aus.

Mit viel Liebe zum Detail hatte auch Sandra Müller aus Ludwigshafen ihren faszinierenden Stand aufgebaut. Dort begeisterten kunterbunte Filzarbeiten die Besucher.

Info: Fotostrecke auf suedhessen-morgen.de

© Südhessen Morgen, Montag, 08.04.2019