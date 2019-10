Delegierte und Bürger wählen

Lampertheim.In der Stadt läuft der Countdown zur Wahl des Seniorenrats. Am Montag, 7. November, wird die Wahl die Delegiertenwahl erstmals auch ergänzend als Versammlungswahl abgehalten. Dabei sind auch die Lampertheimer Bürger, die mindestens 60 Jahre alt sind, wahlberechtigt. Noch stehen nicht alle Kandidaten fest. Um die Wahl entsprechend vorzubereiten, sollten sich interessierte Bürger mit dem Fachbereich 50 – Kinderbetreuung und Soziales – unter der Telefonnummer 06206 935 472 in Verbindung setzen.

Für Kurzentschlossene ist es ebenfalls möglich, sich am Wahlabend selbst zur Wahl aufzustellen. Der Seniorenbeirat hat in den Organen der Kommune und ihren Ausschüssen Anhörungs-, Vorschlags- und Rederecht. Dem Gremium gehören sieben Personen an, die für von vier Jahre gewählt werden. Die Delegierten werden von allen Institutionen, Gruppen und Verbänden entsandt, die in der örtlichen Seniorenarbeit tätig sind. red

