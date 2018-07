Dem eigenen Leben vorstehen

Anzeige

In seiner Predigt thematisierte Pfarrer Adam Herbert die Unzufriedenheit und Unzulänglichkeit der Menschen in der heutigen modernen Welt. In seinen Lebenskoffer hatte er symbolisch drei Dinge gepackt, die dem heutigen Menschen immer öfter verloren gingen: die Geduld im Umgang miteinander, die mangelnde Fähigkeit, Lob auszusprechen und die Stille, in der man sich selbst wiederfindet. Mehr Gelassenheit beim Beobachten von ärgerlichen Dingen, die Eindrücke zurechtrücken auf ihre wirkliche Bedeutung: Das empfahl der Pfarrer seinen Gläubigen.

Loben lernen

Auch dem Aussprechen von Lob gab Herbert einen großen Stellenwert. Gekonnt loben bedeute auch, seinem eigenen Leben erfolgreich vorzustehen. Dass viele Menschen eine ununterbrochene Berieselung durch Umgebungsgeräusche oder Musik bedürften, sei eine bedauerliche Tatsache. Herbert empfahl dagegen, öfter die Stille zu suchen, um zu sich selbst zu finden.

Mit dem Lied „Geh aus mein Herz und suche Freud“ wandte sich die Gemeinde anschließend wieder der Natur zu. Anschließend intonierte der Frauenchor den Choral „Lobe den Herrn“. Mit dem Segen und dem gemeinsam gesungenen Lied „Nun danket alle Gott“ endete ein Gottes- dienst, der zu den Höhepunkten im evangelischen Kirchenjahr gehört. Der Jungbauerverband mit seinem Vorsitzenden Michael Schmidt hatte mittlerweile alles vorbereitet, damit sich die Gemeindemitglieder nach dem Gottesdienst noch stärken konnten. Seit 1970 sind die Jungbauern für die Verpflegung verantwortlich.

Während des Essens und Trinkens gab es willkommene Gelegenheit, aus der prallen Sonne in den kühlenden Schatten des alten Baumbestands zu flüchten.

