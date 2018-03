Anzeige

Lampertheim.Bei der Jahreshauptversammlung des MGV 1892 Sängerbund Hüttenfeld blickte Vorsitzender Kurt Muntermann auf ein prall gefülltes Veranstaltungsprogramm zurück. Das vergangene Jahr stand ganz im Zeichen des 125-jährigen Jubiläums des Chors.

Beim großen Festwochenende im März mit einem Festabend, einem Jubiläumskonzert und einem Freundschaftssingen habe sich der Sängerbund hervorragend präsentiert. Als weitere Konzerthighlights nannte Muntermann den Liederabend der Männerchöre mit traditioneller und moderner Chorliteratur und das Weihnachtskonzert in der Herz-Jesu-Kirche. Die Sprecherin des Frauenchors, Christine Heibel, dankte Chorleiter Marc Bugert, „der es nicht immer leicht mit so viel Frauenpower hat“. Herbert Jung von den „Purple Voices“ sah eine positive Entwicklung beim gemischten Chor mit inzwischen 33 Sängerinnen und Sängern. „Nach vier Jahren haben wir immer noch viel Spaß und wir sind eine tolle Gemeinschaft“, sagte er. Die Vertreterin des Kinder- und Jugendchores, Melanie Wohlrab, hob besonders das erfolgreiche Frühsommerkonzert der „Young Voices“ unter Leitung von Ronald Ehret hervor. In diesem Jahr sei ein gemeinsames Projekt mit dem Kinder- und Jugendchor Bensheim geplant. Das Konzert mit Melodien aus Walt-Disney-Filmen und modernen Popsongs finde am 26. Mai im Hüttenfelder Bürgerhaus statt.

Muntermann lobte den Einsatz der 22 Sänger des Männerchors. Dennoch sei der Männerchor das Sorgenkind des Sängerbundes, da es an Nachwuchs fehle. Auch Dirigent Bugert betonte, wie wichtig es sei, sich dem allgemeinen Trend des Chorsterbens zu widersetzen: „Die vergangenen Konzerte haben gezeigt, dass der Erfolg nicht in der Quantität, sondern in der Qualität liegt.“ Er sieht den Vorteil des Chors in der breiten Aufstellung, mit der man ein großes Repertoire abdecken könne. In seinem Kassenbericht legte Ekkehard Golf ein Soll von rund 2000 Euro offen. Verantwortlich dafür seien einige größere Sonderausgaben. Er gab zu bedenken, dass der Verlust ohne die Einnahmen der Jubiläumsveranstaltungen deutlich höher gewesen wäre. In diesem Zusammenhang beschloss die Versammlung eine Erhöhung der Beitragssätze.