Dem Sommerlied auf der Spur

Christel Heine sprach das Morgengebet, bevor miteinander das beliebte Kirchenlied „Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer“ mit Begleitung von Karina Mühlnickel am Klavier gesungen wurde. Ruth Rupp kündigte den Ehrengast und Referenten des Vormittags an: Pfarrer Horst Seyberth von der evangelischen Gemeinde Hähnlein. Er hatte sich bestens darauf vorbereitet, über die Entstehungsgeschichte des geistlichen Sommerliedes, das 15 Strophen besitzt, zu berichten.

Natur und Himmelsgarten

Über den Inhalt des Sommerliedes wollte er aber nicht nur erzählen, sondern es auch mit den Frauen singen. Vielen sei es bestimmt schon aus Kindheitstagen bekannt, vermutete der Pfarrer. Gerhardts Lied passe nur in die warme Jahreszeit, denn es beschreibt, was draußen in der Natur passiert. Wie die Zeilen „der schöne Garten Zier“, „die Lerche schwingt sich in die Luft“, „der Storch baut und bewohnt sein Haus“ und „die unverdroßne Bienenschar fliegt hin und her“. Dieser Sommergesang beinhalte die Natur-Schönheiten und verweise zugleich auf den Himmelsgarten.

Als das Lied entstand, war der 30-jährige Krieg gerade fünf Jahre vorbei. Die Zeiten während des Krieges und auch danach seien hart gewesen. Die Menschen litten unter den Auswirkungen und schauten auf Trümmer, denn der Krieg hatte zerstörte Häuser und Stallungen hinterlassen.

Aber Gerhardt, Theologe und Kirchenlieddichter, 1607 in Gräfenhainichen geboren, schaute in die Zukunft und drückte seine Sehnsucht aus. Und er überlegte, was man wohl tun müsste, um sich eine Welt ohne Leid zu erhalten. Während des Singens versuchten die Frauen zu erspüren, was das populäre Lied für ein Kunstwerk ist. „Es geht um ein Herz, das schaut“, erklärte Pfarrer Seyberth. roi

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 27.06.2018