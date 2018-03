Dem Vertrauen auf der Spur

Anzeige

Bei Donald Trumps Amtseinführung habe er nur darauf gewartet, dass sich Hape Kerkeling die Maske herunterreiße und sich die Präsidentschaftswahl als schlechter Witz herausstelle. Grundsätzlich sei der Realitätsverlust bei Menschen mit orangenen Haaren leider stark ausgeprägt. Schon Pippi Langstrumpf habe gesungen: „Ich mach’ mir die Welt, wie sie mir gefällt.“

Besonders gut kamen Schreckenbergers parodistische Fähigkeiten beim Publikum an. Mit hoher Geschwindigkeit wechselte er die Rollen, viele der imitierten Politiker waren bereits ohne Worte nur an Gesichtsausdruck und Gestik erkennbar. Seine Versionen der Anrufbeantworter-Ansagen von Angela Merkel, Ursula von der Leyen und Winfried Kretschmann waren genauso komisch wie Günter Netzer als Navigationsgeräts-Stimme. Genial gelangen ihm die Fassung von „Romeo und Julia“ in der Inszenierung der Laienspielgruppe des Bundestages und seine Darbietung als Geist von Klaus Kinski, der Besitz von Angela Merkel ergreift. Endlich konnte die Kanzlerin bei einer Sitzung ihrem angestauten Frust einmal Luft machen und verbale Ohrfeigen an ihre Kabinettsmitglieder verteilen.

Doch nicht nur die alten Institutionen steckten nach Ansicht Schreckenbergers in der Vertrauenskrise, auch den neuen Mächten sei nicht zu trauen: „Facebook weiß Dinge über dich, die früher nur die Nachbarin wusste“, warnte der Kabarettist. Sein kluges Politkabarett hob sich wohltuend von der gängigen Blödel-Comedy ab.

