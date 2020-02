Demo trägt erste Früchte

Lampertheim.Gerd Knecht, Vorsitzender des Lampertheimer Bauernverbandes, begann die Mitgliederversammlung mit etwas Erfreulichem für die ansässigen Landwirte: Er erinnerte daran, dass man vor Gericht hinsichtlich der Ortsumgehung Rosengarten erst einmal Recht bekommen habe. „Wir haben uns vorher viele Gedanken gemacht, wie man das Problem in Hinsicht auf den Flächenverbrauch besser lösen kann“, sagte Knecht und betonte, dass der Einspruch berechtigt gewesen sei.

Auch das Grundwasserproblem mit der Nitratbelastung war wieder ein Thema. „Ich kann nicht verstehen, dass man das Problem immer wieder den Bauern in die Schuhe schiebt“, beklagte Knecht, der stattdessen auf die „willkürliche Auswahl von Brunnen in der Nähe von ehemaligen Deponien“ verwies. Denn im normalen Anbaubereich lägen die Messwerte unterhalb der Grenzwerte.

Mangelnde Unterstützung

Dann sprach Knecht über das Insektensterben. Früher seien viel mehr Pestizide eingesetzt worden – „und es gab kein Insektensterben“. In dieser Hinsicht fühle er sich vom Bauernverband nicht genügend unterstützt. „Letztendlich kann der Bauer nicht wieder mit der Hacke durch die Felder gehen“, resümierte Knecht am Ende seiner Ausführungen.

In der nachfolgenden Diskussion stand für Willi Billau, Vorsitzender des Regionalbauernverbands, wieder die Brunnenfrage im Fokus. Billau berichtete, dass es neun Jahre gedauert habe, bis zumindest einer der Brunnen mit Fehlmessungen aus dem Messverfahren rausgenommen worden sei. Drei Anträge seien dafür nötig gewesen. Bei der Versammlung wurde von vielen kritisiert, dass sich die Politik keine Mühe mache, „wahre Ursachenforschung hinsichtlich der Umweltbelastung zu betreiben“.

Prozesskosten im Blick

Zufrieden zeigte man sich dagegen mit den jüngsten Aktionen der Bauern, wie die Großdemo in Berlin, die erste Früchte trügen. „Wir werden wieder mehr wahrgenommen“, so der allgemeine Tenor.

Kassierer Günther Billau stellte die Finanzen des Verbandes vor, die sich im positiven Bereich bewegen. „Aber wir müssen an die Prozesskosten denken“, mahnte Knecht. Schriftführer Rigo Strauß ließ an- schließend das vergangene Jahr Revue passieren. So gab es zweimal Gespräche mit dem Bürgermeister über Probleme der Landwirte.

Gegen die Errichtung einer Photovoltaikanlage von Energieried in der Woog habe man Einspruch erhoben, um weiteren Flächenverbrauch zu vermeiden. „So was sollte man besser im Industriegebiet realisieren“, empfahl Strauß. Mit der BILA habe man sich im Kampf um den ICE-Streckenverlauf solidarisiert und bekanntlich auch an Aktionen teilgenommen. „Wir halten an der Konsensstrecke entlang der Autobahn fest“, bekräftigte Strauß. Anlässlich seines 100-jährigen Bestehens will der Bauernverband, der aktuell 32 Mitglieder zählt, in diesem Jahr groß feiern. Für Sonntag, 4. Oktober, ist bereits eine Festveranstaltung mit Gedenkgottesdienst und Ehrenabend geplant. sto

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 19.02.2020