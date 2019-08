Demokratie auf Prüfstand

Lampertheim.Nach der Sommerpause wird am Sonntag, 1. September, in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Lampertheim das philosophische Gesprächsforum „Sonntags bei Anton“ fortgeführt. Dieses wird moderiert und geleitet von dem Philosophen Anton Schmitt, der unter anderem an der Volkshochschule Lampertheim regelmäßig Philosophie-Seminare anbietet. Beginn dieser Veranstaltung im Sitzungssaal des Alten Rathauses ist ausnahmsweise um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Für alle Besucher gibt es kostenfrei Kaffee und Kuchen.

Vor dem Gesetz alle gleich?

Das Thema dieser Veranstaltung lautet: „Probleme unserer Demokratie und Verbesserungsvorschläge“. Dabei geht es um Fragen wie: Was ist überhaupt unter „Demokratie“ zu verstehen? Bietet unsere repräsentative Demokratie genügend Partizipationsmöglichkeiten? Welche Zugangsmöglichkeiten bleiben den bildungsfernen Schichten oder Zuwanderern? Wie sieht es angesichts des Vertrauensverlustes in die Mechanismen demokratischer Willensbildung aus, insbesondere von Seiten nachwachsender Generationen? Sind vor dem Gesetz wirklich noch alle gleich? Teilnehmer erhalten zu Anfang der Sitzung vom Moderator ein Thesenpapier als Anregungs- und Arbeitsgrundlage. red

