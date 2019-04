Demokratie erklären

Demokratie ist kein Selbstläufer mehr. Sie gerät stattdessen unter Rechtfertigungsdruck. Dies umso mehr, je häufiger man ihr Schwächen nachweisen kann – etwa dann, wenn demokratische Einrichtungen als Vehikel für die persönliche Bereicherung missbraucht werden. Auch werden langwierige Abstimmungsprozesse und Konsensfindungen als ein Versagen des Systems interpretiert – was sie zwar nicht sind, was aber die wachsende Ungeduld in Teilen der Gesellschaft erklärt, sich auf solche Prozesse einzulassen.

Das Erstarken autoritärer Kräfte hierzulande und im Weltmaßstab zeigt, dass hier etwas in eine Schieflage geraten ist. Menschen gehen Populisten auf den Leim, weil sie von der Demokratie enttäuscht sind. Das liegt zum einen an den Vertretern dieses Systems selber, sofern sie ihrer Verantwortung für den Dienst an der Allgemeinheit nicht gerecht werden. Das liegt aber zum anderen an der offenbar defizitären Vermittlung demokratischer Prozesse. Hier wachsen Unverständnis und in der Folge Ignoranz und Ablehnung. Das kann auch Lampertheimer Kommunalpolitikern und allen, die am Erhalt des demokratischen Systems interessiert sind, nicht egal sein.

Deshalb ist die Gründung eines Demokratiebündnisses ein Signal zur richtigen Zeit. Auch in Lampertheim ist die Wahlbeteiligung rückläufig und tun sich die Parteien immer schwerer, personellen Nachwuchs zu rekrutieren. Demokratie ist nicht mehr selbstverständlich, sie muss erklärt werden. Hierbei stellen sich dem Bündnis jede Menge Aufgaben. Sie werden nicht einfach zu lösen sein. Aber sich ihrer anzunehmen, ist eine unumgängliche Herausforderung für echte Demokraten.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 24.04.2019