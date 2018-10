Demokratische Verantwortung

Die Aufregung über das gute Abschneiden der AfD bei den Landtagswahlen in Lampertheim ist verständlich. Denn vom Protest gegen Berlin profitiert eine Partei, die ein Hauptinteresse daran hat, das demokratische System zu destabilisieren. Jedes Votum für die AfD ist damit eine Stimme gegen die Demokratie – und für Verhältnisse, die von autokratischen bis diktatorischen Zügen alles aufweist, was wir in diesem Land eigentlich nicht mehr haben wollten.

Mit dieser Feststellung endet allzu oft die politische Analyse. Mögen die Proteste nicht selten genug einer unreflektierten, nicht ausreichend informierten Haltung entspringen, so wenig lassen sich die Versäumnisse der etablierten Parteien übersehen, die jenen Protesten Nahrung geben. Wer den internen Zwist pflegt, anstatt die drängenden Probleme anzupacken, wer politische Macht durch wetterwendische Volten zu sichern sucht, muss sich nicht wundern, wenn sich Wähler abwenden.

Mögen die Parteien auch eine gewisse Bringschuld haben, so tragen die Wähler gleichwohl eine demokratische Mitverantwortung. Dem Protest lässt sich in der Regel schnell und wirksam Luft verschaffen; die Folgen sind dagegen meist unübersehbar und von hartnäckiger Dauer. Obendrein sind Landtags- oder Kommunalwahlen – 2019 stehen auch Europawahlen an – denkbar schlechte Optionen für Denkzettel, die an die Hauptstadt adressiert sind. Denn die Konsequenzen haben die politischen Akteure vor Ort auszubaden, die für das Berliner Desaster nichts können.

