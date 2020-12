Lampertheim.Die Fastnachter des 1. Carneval-Clubs Rot-Weiß (CCRW) 1956 Lampertheim bereiten sich nicht auf die Kampagne vor, denn die Ampel für die Ausrichtung der tollen Tage steht auf Rot. Während der Corona-Pandemie müssen alle närrischen Veranstaltungen aus Sicherheitsgründen ausfallen. Nun fällt obendrein der Lampertheimer Weihnachtsmarkt weg. Mit dem Verkauf von weihnachtlichen Schlemmereien konnten normalerweise die rot-weißen Fastnachter ihre Vereinskasse aufbessern.

Da war guter Rat teuer. Schlussendlich kamen die Karnevalisten auf die Idee, verschiedene Sorten Weihnachtsplätzchen zu backen. Damit wollen sie den Genießern den Advent versüßen. „Da dieses Jahr der Weihnachtsmarkt nicht stattfinden kann, starten wir Vereinsmitglieder einen Plätzchenverkauf. Für unseren privaten kleinen Weihnachtsmarkt to go haben wir ein Paket zusammengestellt“, erklärt Markus Gutschalk, der Sitzungspräsident, dem Südhessen Morgen. Das Paket besteht aus einer CCRW-Tasse, einer Flasche Glühwein und 400 Gramm Plätzchen für 9,50 Euro – so lange der Vorrat reicht. Ein Posten mit unterschiedlichen Plätzchen, 400 Gramm, kostet vier Euro.

Der Verkauf findet am Sonntag, 13. und 20. Dezember, von 10 bis 12 Uhr sowie am Freitag, 18. Dezember, von 17 bis 19 Uhr oder nach Terminvereinbarung bei Daniela und Markus Gutschalk, Am Bachsteg 2, in Lampertheim statt. Es gelten die Hygiene- und Abstandsregelungen. Es muss ein Mund-Nasenschutz getragen werden. Vorbestellungen sind unter info@1ccrw-lampertheim.com oder Telefon: 0175/2 07 81 29 möglich. roi

