Den Jugendfußball wieder fördern

Zum Bericht „Kampfabstimmung um Jugendleitung“, vom 13. Mai

So kann man natürlich auf Jahre hinweg eine konstruktive Jugendarbeit in Lampertheim verhindern. Mit Haltungen aus der Steinzeit und Worten aus dem Profifußball, die im Jugend - und Kinderfußball nichts zu suchen haben.

Der Jugendfußball in Lampertheim ist seit Jahren nicht mehr das, was er vor einigen Jahren noch war. Da gehörten die Jugendabteilungen des TV Lampertheim, des FC Olympia Lampertheim und auch des FV Hofheim zu den kreisweit besten. In den letzten fünf Jahren spielte nicht eine Mannschaft aus ganz Lampertheim mehr höher als Kreisebene.

Der FC Olympia bietet schon seit mindestens zehn Jahren keinen Jugendfußball mehr im Verein an. Zeitweise gab es im ganzen Lampertheimer Stadtgebiet nicht einmal eine A-Jugendmannschaft.

Andere machen es vor

Andere Vereine wie in Bürstadt, Biblis und Auerbach machen es vor: Kräfte bündeln und verlässlich gute Angebote machen. Zwar kann man festhalten, dass sich der VfB Lampertheim und der TV Lampertheim in den letzten Jahren besonders bemüht haben, ihre Trainer im Jugendbereich weiter auszubilden und mit Lizenzen zu versorgen. Doch strukturell stehen beide eher schlecht da.

Nicht umsonst spielen die Spieler, die leistungsbezogen Fußball spielen wollen, schon lange nicht mehr in Lampertheim Fußball, sondern spielen in Bürstadt oder gar mittlerweile in Biblis. Die Jugendfördervereine erfordern sicherlich die ein oder andere Kröte für die Fußballromantiker aus früheren Jahren, wo man sich um den Fußballnachwuchs keine Sorgen machen brauchte. Doch sie sind die Zukunft. Die aktuelle A-Jugend der JSG Lampertheim/Hüttenfeld wird den Aufstieg in die Gruppenliga dieses Jahr schaffen. Ein Gemeinschaftsprodukt zweier Vereine.

Alle müssen sich zusammentun

Was wäre wohl möglich, wenn alle Lampertheimer Vereine zusammen etwas für den Jugendfußball in dieser Stadt tun würden und ihre Spieler, ehrenamtlichen Helfer und Trainer gemeinsam nutzen würden, um die Jugend zu fördern? Wenn der VfB Lampertheim daran kein Interesse hat, finden sich bei den für die Lampertheimer Stadtgröße vielen Fußballclubs sicherlich Interessierte, die endlich wieder leistungsbezogenen Jugendfußball über die Kreisgrenzen hinaus fördern möchten.

