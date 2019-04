Den lautlosen Jägern auf der Spur

Lampertheim.Das Geopark-vor-Ort-Team Lampertheim lädt für Freitag, 3. Mai, zu einer Veranstaltung mit dem Titel „Fledermäuse –Die lautlosen Jäger der Nacht“ ein. Auf einer spätabendlichen Tour über den Biedensand können große und kleine Naturfreunde Fledermäuse in dem Naturschutzgebiet am Altrhein beobachten. Es wird empfohlen, Taschenlampen mitzubringen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Treffpunkt ist um 21.30 Uhr am Parkplatz am Biedensand (an der Brücke zum Eingang ins Naturschutzgebiet). Erwachsene zahlen 3,50 Euro, Kinder 2 Euro. red

