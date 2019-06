Den Nachwuchs fit für die Zukunft machen

Lampertheim.Im Juli 2017 startete das Projekt „Kinder Stärken!“ in der katholischen Kita Mariä Verkündigung. Die Ausschreibung des Projekts fand in drei Bundesländern statt. Die Kita ist eine von zehn, die ausgewählt wurden, daran teilzunehmen.

„Kinder Stärken!“ ist im Rahmen der „Offensiven Bildung“ ein gemeinsames Projekt des Diakonischen Werkes Pfalz als Projektträger, der BASF SE und des Zentrums für Kinder und Jugend an der Evangelischen Hochschule in Freiburg. Ziel ist es, die Kinder zu stärken und sie dabei zu unterstützen sich selbstbewusst und zuversichtlich mit all ihren Ressourcen dem Leben zu stellen. „Wir wollen den Kindern helfen, sich von der Knospe zur vollen Blüte zu entfalten. Alles ist in ihr schon enthalten, um zu einer starken Persönlichkeit heranzuwachsen. Jedes Kind soll die gleichen Bedingungen haben sich zu entfalten“, so Landesdiakoniepfarrer Albrecht Bär bei der Auftaktveranstaltung.

Das Projekt umfasste mehrere Inhouseschulungen, Projektarbeitstreffen sowie für die Führungsebene und Resilienz-Beauftragte Begleitseminare und Coachingsitzungen.

Das übergeordnete Ziel des Projekts besteht darin, die Resilienz, also die psychische Widerstandsfähigkeit der Sprösslinge in Kindertageseinrichtungen in einem Mehrebenen- und Setting-Ansatz zu fördern. In einem Prozess der Organisationsentwicklung der jeweiligen Kitas wurden die pädagogischen Fachkräfte qualifiziert, um in einem integrierten Konzept die seelische Widerstandskraft der Kinder zu stärken und die Familien in diesem Prozess einzubeziehen.

Nun wurde die Kita Mariä Verkündigung, zusammen mit den anderen Kitas, im Rahmen einer Abschlussveranstaltung im Diakonissen Mutterhaus in Speyer für ihre Teilnahme ausgezeichnet und geehrt. red

