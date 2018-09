Den richtigen Beruf finden

Lampertheim.Bei den rund 400 Haupt- und Realschülern der oberen Klassen der Alfred-Delp-Schulen besteht in Sachen Berufsfindung ein großer Informationsbedarf. Auch Unternehmen sind daran interessiert, ihren Bedarf an geeigneten Auszubildenden zu decken.

Die 27. Berufsinformationsbörse, die der Rotary Club Lampertheim in Kooperation mit der Alfred-Delp-Schule am Samstag, 22. September, von 9 bis 12 Uhr in der Mensa der Schule organisiert, dient in beiden Fällen zur Orientierung. 30 regionale Unternehmen aus Handwerk und Industrie sowie aus der Dienstleistungsbranche bauen Informationsstände auf und klären über Ausbildungsangebote oder Betriebspraktika auf.

Rotary Club koordiniert

Die vom Rotary Club mit der Alfred-Delp-Schule gestaltete Berufsinformationsbörse wird in diesem Jahr von Rotarier Frank Kaus koordiniert. Der direkte Kontakt zu Personalreferenten, zu Ausbildern ebenso wie zu Ausbildenden verschaffe den Jugendlichen eine Fülle interessanter Eindrücke, verspricht Kaus. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 20.09.2018