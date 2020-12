DenkwürdigeEreignisse

Neuschloß.Feuer und Zerstörung, spanische Truppen, Kaiser und Zaren, Glaubersalz, Schwefel und Soda – der Beamtenbau in Neuschloß hat schon viele denkwürdige Ereignisse gesehen. Es ist das einzige Überbleibsel aus einer Zeit der Fürsten. Ein markanter Rest einer riesigen Schlossanlage. Unser Motiv zeigt ein vermauertes Sandsteinfenster mit Steinmetzzeichen und Spolie an der Seitenmauer des Beamtenbaus.

Am 10. September 1468 muss das Jagdschloss gestanden haben. Denn von diesem Tag stammt die älteste Urkunde mit der Angabe „datum in castro novo Friedrichsburg“ – also ausgefertigt auf dem neuen Schloss Friedrichsburg. Das ist zunächst nicht nur der Name von Schloss und Ort, sondern auch der erste gesicherte Nachweis für den heutigen Stadtteil. Eine schon viel frühere Besiedlung ist aber wahrscheinlich. Wegen seiner zentralen Lage an mehreren Fernstraßen bezeichnete schon der Heimatforscher und Lampertheimer Pfarrer Ludwig Konrad Frohnhäuser Ende des 19. Jahrhunderts Neuschloß als „Spinne im Netz“. Neben der Straße zwischen Mannheim und Frankfurt führte hier auch eine historische, römische Fernstraße vorbei. Das Schloss selbst wird früh angegriffen und wieder aufgebaut, im Dreißigjährigen Krieg erlebt es genau wie der Ort seine fast vollständige Zerstörung. Die Reste werden später als Steinbruch genutzt.

