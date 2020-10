„Der Bahn ein deutliches Zeichen geben“

Lampertheim.Die Planungen für den Verlauf der ICE-Neubaustrecke biegen allmählich auf die Zielgerade ein. Am elften Beteiligungsforum, das die Bahn am Freitag, 23. Oktober, einberufen wird, könnte eine Vorentscheidung fallen, bestätigt der Sprecher der Bürgerinitiative „Lebensraum vor ICE-Trasse“ (Bila), Ulrich Guldner.

Allein zehn Varianten liegen auf dem Tisch, unter denen die Bahn eine auswählen muss, um den Verlauf der von Frankfurt nach Mannheim führenden ICE-Neubaustrecke bei Darmstadt zu bestimmen. Die Frage lautet dort: Anbindung an den Darmstädter Hauptbahnhof oder an der Südhessenmetropole vorbei? Von dieser Entscheidung hängt der weitere Trassenverlauf nach Lorsch und schließlich in Richtung Lampertheim ab.

„Die Bahn muss alle Möglichkeiten prüfen“, erläutert Ulrich Guldner das komplexe Entscheidungsszenario. Sie müsse sich damit gegen eventuelle juristische Verfahren, die die Pläne anfechten könnten, absichern. Bisher erklärtes Ziel der Bahn sei die Umfahrung Darmstadts und Bündelung der Schienenstrecke mit der A 67. Bei einer Anbindung an den Darmstädter Hauptbahnhof ist nach Einschätzung des Bila-Sprechers hingegen auch eine Parallelführung mit der A 5 denkbar.

Hüttenfelder Sorgen

Neun der zehn zu prüfenden Varianten enden, von Darmstadt kommend, laut Guldner in Lorsch: nur eine bliebe mit der A 5 bis Heppenheim gebündelt, um dann über die Felder in Richtung Viernheimer Dreieck zu schwenken. Dies bedeutet: Für neun der Varianten käme im weiteren Streckenverlauf ab Lorsch die Vorzugsvariante der Bahn zum Tragen – die Diagonalführung durch den Lampertheimer Wald. Sollte die ICE-Strecke an die A 5 gekoppelt bleiben, wäre der Lampertheimer Stadtteil Neuschloß alle Sorgen los – und der Stadtteil Hüttenfeld aufgrund der geografischen Lage zwischen den beiden Autobahnen 67 und 5 um eine weitere reicher. Die Bürgerinitiative rechnet allerdings damit, dass sich das Unternehmen für eine der Varianten entlang der A 67 entscheiden wird und damit die Vorzugsvariante, die den Lampertheimer Wald in offener Tunnelbauweise durchschneiden würde, zum Tragen kommt.

Erfolge durch Proteste

Nach der finalen Festlegung der Gesamtführung von Frankfurt nach Mannheim bei einem zwölften Forum müsste ein 13. Treffen anberaumt werden, in dem den Anliegern entlang der Neubaustrecke in der Region die Gelegenheit gegeben würde, weitere Forderungen einzubringen, die über die bisherigen Planungen hinausreichen.

Zwar wird es zu einem gewissen Teil als Erfolg der Protestaktionen – zuletzt dem Lichterzug im Wald bei Neuschloß im März und dem darauffolgenden Protest in der Feldgemarkung im September 2019 – verbucht, dass die Bahn die Waldzerschneidungstrasse als Tunnel in offener Bauweise plant.

Doch die Forderung der Bürgerinitiative Bila geht weiter: sie will die Schienen in einen bergmännischen Tunnel verlegen. Nur auf diese Weise, so das Argument, ließen sich Folgeschäden für den Wald abwenden. Auch die Landwirte fürchten um die Zerschneidung wertvoller Ackerflächen im Trassenverlauf südlich von Neuschloß. Sie haben sich seinerzeit mit den Teilnehmern am Lichterzug solidarisiert.

Während den Neuschlossern mindestens der Tunnel in offener Bauweise sicher ist (und die Investitionskosten in Höhe von 320 Millionen Euro damit bereits genehmigt), müssten sich Verkehrsausschuss und Bundestag mit der weitergehenden Forderung nach einer bergmännischen Tunnelbauweise befassen. Schließlich wären hierfür höhere Investitionsausgaben zu beschließen. Für die Bürgerinitiative Bila heißt das: intensive Gespräche mit den Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises und des Verkehrsausschusses führen.

Bürgermeister Gottfried Störmer hat unterdessen eine gemeinsame Bauausschusssitzung mit Vertretern Lampertheims, Lorschs und Einhausens angekündigt, um einen Beschlussvorschlag für einen bergmännischen Tunnel zwischen Lorsch und dem Lampertheimer Süden zu verabschieden. Kommunen, Kreis und Metropolregion sollten darüber hinaus „ein deutliches Zeichen geben“, fordert der Verwaltungschef.

