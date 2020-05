Der Balkon ist ihre Bühne

Lampertheim.„Wir möchten den Menschen in der Corona-Krise mit unseren Liedern eine Freude bereiten und sie auf andere Gedanken bringen“, sagt Lisa Fornaci, bevor sie am Freitagabend mit ihrem Bruder Giuseppe auf den Balkon ihrer Wohnung im Europaring tritt. Die italienischen Geschwister singen im Duett. Sie besitzen ein großes Repertoire und so ist für jeden Geschmack etwas dabei, von romantischen Balladen bis hin zu Rock-Pop-Songs in verschiedenen Sprachen.

„Wir präsentieren Songs der 1960er ebenso gerne wie Titel aus den aktuellen Charts“, erklärt Giuseppe Fornaci. „Manche Lieder sind für einen Solisten und nicht für ein Duo geschrieben“, ergänzt Schwester Lisa. Doch das ist für die Singenden kein Problem. Sie sind aufeinander abgestimmt, da sie schon oft zusammen gesungen haben.

Die 34-Jährige ist schon viele Jahre musikalisch unterwegs. Sie singt sowohl solistisch als auch in einer Formation. Die beiden Lampertheimer sind zwar ausgebildete Gastronomen, aber in ihrer Freizeit treten sie als das italienische Geschwisterduo „The Italian Siblings“ auf. „Wir singen auf privaten Feiern wie Hochzeiten und Geburtstagen“, verraten die Geschwister. Auch für diesen abendlichen Auftritt, das Balkonsingen, haben sie sich elegant gestylt. Ihre Bühne ist der Balkon und die Musik kommt aus der Anlage. Um 19 Uhr starten sie den Soundcheck, damit auch alles gelingt. Zu einer Musikveranstaltung, die dem Corona-Virus die Stirn bieten will, gehört auch eine aufmunternde Moderation.

Zweite Auflage

Bevor das Konzert beginnt, berichten Lisa und Giuseppe Fornaci, dass sie bereits ein Balkonsingen veranstaltet haben. Das sei überwältigend gewesen. Eine Vielzahl von Musikbegeisterten sei zu ihrem Lampertheimer Mehrfamilienhaus gekommen und habe sich im Freien mit Abstand unterhalb des Balkons vergnügt. Schließlich vermissten zahlreiche Menschen die Gemeinschaft, das öffentliche Musikhören und das Tanzen. „Zuvor hatten wir natürlich die Hausverwaltung um Erlaubnis gebeten“, berichten die Sänger. Auch am Freitag hatte Gerhard Schiwek wieder den Rasen gemäht, der nun wie ein grüner Teppich auslag und die Besucher zum Tanzen einlud. „Wir wollen uns mit der Auswahl der Songs den Zuschauern anpassen“, betont Lisa Fornaci und eröffnet das außergewöhnliche Event, indem sie die „lieben Nachbarn und Freunde“ begrüßt.

Das Duo singt mit „Felicità“ des italienischen Pop-Duos Al Bano und Romina Power vom Glück und erfreut später noch mit ihrem weiteren Hit „Sempre, sempre“. Einige Gäste tanzen von der ersten Note an, alle genießen den faszinierenden Gratis-Gesang. Beim Lied „ The Time Of My Life“ (Bill Medley und Jennifer Warnes) aus dem Film „Dirty Dancing“ schwenken die Begeisterten die Arme über dem Kopf. Ihr Applaus ist der Dank für die Sänger.

„Das sieht von hier oben wunderbar aus“, freut sich Giuseppe Fornaci über das Mitmachen. Doch nicht nur unterm Balkon wird getanzt, auch auf der Dachterrasse und auf den Balkonen des gegenüberliegenden Hauses. Lisa Fornaci begrüßt auch die Nachbarn freundlich: „Buona sera“ und stimmt herzergreifend „O Sole Mio“ an. „Ohne dich schlaf’ ich heut Nacht nicht ein“ von „Münchener Freiheit“ singen die Zuschauer lautstark und textsicher mit und die Sängerin freut sich: „Überall sind fröhliche Gesichter zu sehen.“ Sie fragt: „Wollt ihr noch mehr?“ Was für eine Frage! Die Anwohner können nicht genug bekommen. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Über eine Stunde wird gesungen und getanzt. Das italienische Duo bedankt sich mit „Grazie“ und wünscht Gesundheit mit „Salute“.

