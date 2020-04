Der Dachstuhl hat oberste Priorität

Hofheim.Die letzte große Renovierung der St. Michaels-Kirche war in den Jahren kurz vor dem Milleniumswechsel. „2000 wurde das 250. Jubiläum gefeiert. Balthasar Neumann hat 1747 den Grundstein gelegt, 1750 wurde sie geweiht, obwohl die Fertigstellung noch einmal vier Jahre länger dauerte“, erzählte die ehrenamtliche Kirchenführerin Walburga Braun.

Allerdings war viele Jahre der Holzbock im Gebälk des Dachgestühls aktiv und er wurde 1985 erfolgreich bekämpft. „Aber die Auflagebalken sind durch den Fraß ziemlich geschädigt worden und an der Decke und an den Laibungen der Fenster oben haben sich Risse gebildet, die ständig weitergehen“, berichtete Gerhard Keim, stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats. Die Folge davon ist, der Dachstuhl muss saniert werden.

Inzwischen wurde ein Gutachten dazu erstellt. Es heißt darin, die beste Möglichkeit wäre, Ringanker um den gesamten Dachstuhl zu legen, um ihn zu stabilisieren. „Das wird eine größere Aktion und kostet uns einen Betrag in mittlerer sechsstelliger Höhe“, so Keim weiter. Akut geht allerdings keine Gefahr vom Dach aus, aber wenn nichts geschieht, verschlimmert sich die Situation und die Risse graben sich immer weiter. Gerade erst ist die Grenzmauer des Kirchengeländes in Ost-West-Richtung saniert. Die drohte nämlich zu den Nachbarn zu stürzen.

„Sie war nur zwölf Meter lang und ist denkmalschutzgerecht repariert worden. Das hat fast 60 000 Euro gekostet“, seufzte Keim. Auch die Mauer, die in Nord-Süd-Richtung verläuft, müsste wieder gerichtet werden. Allerdings ist sie 60 Meter lang und Keim will noch gar nicht daran denken, welche Summen hierfür nötig sind. Denn der Denkmalschutz hat bestimmte Vorgaben, die eingehalten werden müssen. „Aber oberste Priorität hat der Dachstuhl, damit Folgeschäden ausgeschlossen werden“, so der stellvertretende Vorsitzende.

Jetzt werden erstmal alle möglichen Stellen abgeklopft, bei denen es Zuschüsse für die aufwändige Sanierung geben könnte, wie das Landesdenkmalamt, die Untere und die obere Denkmalschutzbehörde sowie das Bistum Mainz. „Erst danach überlegen wir, wie wir durch spezielle Benefizveranstaltungen den Eigenanteil aufstocken können. Ich bin mir sicher, uns fällt da Vieles ein“, meinte Keim. So wie letzte große Aktion mit dem „Weihwasser to go“, also zum Mitnehmen, die eine große Resonanz ausgelöst hat.

„Wir hatten hundert Fläschen bereitgestellt, die waren letzte Woche schon weg. Jetzt sollen noch einmal neue Fläschen mit dem Etikett der Balthasar-Neumann-Kirche bestellt werden“, freute sich Pfarrer Adam Malczyk. Die Gemeindemitglieder konnten sich das Weihwasser gegen eine Spende mitnehmen. Noch hält der Pfarrer die Gottesdienste allein, stellvertretend für die Gläubigen der Pfarrgruppe. Aber er hofft, dass es bald wieder möglich sein wird, gemeinsam mit allen die Messen zu feiern. cid

