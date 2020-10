„Der einzig richtige Weg“

Lampertheim.„Wie die Situation für meine beiden achtjährigen Töchter und für viele tausend andere Schüler seit Beginn des Schuljahres ist, macht mich unfassbar traurig, fassungslos und lässt mich verzweifeln.“ Mit diesen Worten beginnt ein Brief, den die Lampertheimerin Sabine Geiss an verschiedene Behörden und Institutionen geschrieben hat. Sie beklagt, dass ihre Kinder in der Nachmittagsbetreuung der

...