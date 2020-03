Der Fürst und seine Passion für Gärten

KAB Biblis

Gottesdienst am Josefstag

Die KAB Biblis lädt am Donnerstag, 19. März, um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Bartholomäus in Biblis zum traditionellen Gottesdienst zu Ehren des Schutzheiligen der KAB ein. Der Gottesdienst zum Josefstag wird zelebriert von ...