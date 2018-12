„Der ganze Stress ist jetzt vorbei“

Lampertheim.Letzte Konfistunde in diesem Jahr: Die Konfirmanden der Lukasgemeinde haben die Kerzen am Adventskranz angezündet und sinnieren über die Bedeutung von Weihnachten. 19 Jungen und Mädchen sind an diesem Dienstag gekommen. Im Frühjahr werden sie in der Domkirche konfirmiert. Pfarrerin Sabine Sauerwein verteilt Dominosteine. Wenn man in die „Praline für arme Leute“ vorsichtig reinbeißt, kann man sehen, dass sie aus verschiedenen Schichten besteht. Vielschichtig, genau wie die weihnachtliche Süßigkeit, sind auch die Antworten der 13- bis 14-Jährigen auf die Frage: Was erhofft ihr euch von und zu Weihnachten?

„Bei mir ist es Weihnachten eher ruhig. Der ganze Stress ist dann vorbei“, sagt Tobias. Solch eine ruhige Zeit wünscht er sich auch in diesem Jahr. Josua und Silas berichten, dass sie die letzten Tage vor Weihnachten als „extrem stressig“ empfunden hätten, „in jedem Fach wurden noch Arbeiten geschrieben“. Die Schule haben sie nun erst einmal hinter sich. Jetzt kann Weihnachten endlich kommen. Samt der Geschenke. Handy, Fahrrad, Fernseher, Notebook, Rucksack, Darts-Scheibe, Gaming-Stuhl, Schreibtisch oder Geld – diese Dinge dürften bei dem einen oder anderen heute Abend gerne unterm Christbaum liegen. Einige Konfirmanden meinen aber auch: „Eigentlich habe ich ja schon alles.“ Josua ist wichtig, dass sein Kater wieder gesund wird. Tobias hofft, dass es seinem Opa bald besser geht und Michael auf „möglichst wenig Streit“. Angelinas Wunsch: „Frieden auf der ganzen Welt“.

„Christ, der Retter ist da“

Vor allem sehnen sich die Jungen und Mädchen an Weihnachten nach „gemeinsamer Zeit mit der Familie“. Das sagen fast alle. Darunter Jeremy, der findet, dass seine Familie bereits viel Zeit zusammen verbringt. Aber da geht offenbar noch mehr. Silas schätzt an den Festtagen besonders den „Zusammenhalt“. Für ihn ist klar: „Man will Weihnachten nicht allein sein.“ Und Nina meint: „Weihnachten sollte man geben.“ Dabei fällt ihr der Bettler ein, den sie bei einem Besuch auf dem Bensheimer Weihnachtsmarkt gesehen hat. Und die Lampertheimer Tafel, für die sich die Konfirmanden kurz vor Weihnachten besonders engagiert haben. Zusammen mit ihren Eltern und einigen Vertretern der Lukasgemeinde backten sie in der Küche der Alfred-Delp-Schule Plätzchen, um sie anschließend auf dem Wochenmarkt zu verkaufen. 30 Bäcker und Bäckerinnen waren am Werk, die nicht nur Geld für Zutaten, sondern auch viel Zeit gegeben haben. Der Erlös von rund 1150 Euro sei „Rekord“, freut sich Heike Ihnofeld vom Kirchenvorstand. Davon hat sie gemeinsam mit den beiden „Teamern“ Jan Schuster und Aileen Stamatiou Weihnachtsgeschenke für alle Kinder besorgt, deren Familien bei der Lampertheimer Tafel einkaufen.

„Wir wollen den Konfirmanden christliches Handeln vermitteln“, betont Pfarrerin Sauerwein. Nicht nur, aber auch zu Weihnachten. „Und dass es Spaß macht, Gutes zu tun.“ Den hatten die Jugendlichen sowohl beim Plätzchenbacken als auch beim liebevollen Verpacken der Geschenke.

Am heutigen Heiligabend besuchen die meisten Konfirmanden mit ihren Eltern und Geschwistern einen der Gottesdienste – freiwillig. „Das gehört einfach dazu, so wie das Essen und die Bescherung“, finden die Jugendlichen. Die Pfarrerin sieht das Thema ganz entspannt: „Wer nicht kommt, ist selber schuld.“ In ihrer Heiligabend-Predigt in der Domkirche soll das Lied „Stille Nacht, Heilige Nacht“ im Mittelpunkt stehen. „Christ, der Retter ist da“, heißt eine Zeile. „Und darin“, erklärt die Geistliche, „gründet die Weihnachtsbotschaft. Alles andere ergibt sich daraus.“

© Südhessen Morgen, Montag, 24.12.2018