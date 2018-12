Der Konsens bleibt wichtig

Am 17. Dezember hat Bürgermeister Gottfried Störmer einen Brief geöffnet, in dem die Projektleiter der Bahn eine neue Dynamik für die Planung der ICE-Trasse ankündigen. Am gleichen Tag, wenige Stunden zuvor, hat der Lampertheimer Verwaltungschef seinen Amtskollegen im Kreis und in Mannheim ein Zusammentreffen vorgeschlagen, um sich mit dem Ziel eines Konsenses untereinander abzustimmen. Mit Blick auf den 17. Dezember mag man denn auch von einem Momentum sprechen, also von einem günstigen Zeitpunkt, an dem mehrere Handlungslinien zusammenlaufen und einer bedeutsamen Entscheidung zustreben.

Man könnte es auch anders formulieren: Für die ICE-Trassenplanung ist es nun allerhöchste Eisenbahn. Die Bahn will 2019 eine Entscheidung über die in der Diskussion stehenden Streckenvarianten fällen. Auch für Lampertheim hat diese Entscheidung weitreichende Bedeutung; die Stadt sieht sich bedroht von einer Waldzerschneidungstrasse „C“, die nicht nur erhebliche ökologische Auswirkungen hätte, sondern im weiteren Verlauf zum unerwünschten Geländeverbrauch beitragen würde. Von Beeinträchtigungen durch Fahrtlärm zulasten von Neuschloß und den Südosten Lampertheims ganz zu schweigen.

Bisherige Verlautbarungen, die seit Jahren aus Mannheim an die Öffentlichkeit dringen, lassen allerdings vermuten, dass es mit dem einstmals unter dem früheren Bergsträßer Landrat Matthias Wilkes geschmiedeten regionalen Konsens nicht weit her ist. Zweifel haben schon seinerzeit bestanden; doch mit der Zunahme der Bedenken aufseiten Mannheims vor den zu erwartenden Lärmbelastungen entlang der Bahnstrecke hat sich die Konsensbereitschaft deutlich auf die jeweiligen Eigeninteressen verlagert. Dabei ist eines völlig klar: Ohne einen regionalen Konsens wären die Kommunen den Planungen der Bahn mehr oder weniger hilflos ausgeliefert.

