Der Nachwuchs bleibt optimistisch

Lampertheim.Tim Neumann wünscht sich sehnsüchtig zu Weihnachten einen Rainbow-Scooter. Ähnlich stark wie sein Wunsch nach dem besonderen Roller ist allerdings eine schöne Feier an Heiligabend mit den Großeltern. Auch nach den neuen Corona-Regelungen mit hartem Lockdown dürfte die Familienfeier stattfinden. Dennoch wird dieses Weihnachten ganz anders. Viele Kinder und Jugendliche machen sich darüber Gedanken. Der „Südhessen Morgen“ fragte nach.

Die zehnjährige Katrin Justen bedauert vor allem eines: „Wir werden nicht mit der ganzen Familie Weihnachten feiern und uns in der Kirche das Krippenspiel ansehen können.“ Meistens haben die Schwestern Katrin und Sarah Justen nämlich selbst beim Krippenspiel mitgewirkt. Das war etwas ganz besonderes für die Mädchen. Alles in allem bedrückt die Ausbreitung des Coronavirus die Schwestern. „Es macht die Stadt irgendwie einsam, weil alle mit Masken rumlaufen. Es ist auch blöd, dass man in keine Freizeitparks oder Schwimmbäder mehr gehen kann“, findet Katrin.

Freunde fehlen

Ihrer zwei Jahre älteren Schwester Sarah fehlt die Nähe zu einigen Familienmitgliedern und Freunden: „Selbst wenn wir zusammen feiern dürfen, so müssen wir Abstand halten. Schließlich besteht immer das Risiko, dass das Virus übertragen wird.“ Doch die Zwölfjährige lässt sich nicht entmutigen: „Wir können es uns über Weihnachten trotzdem schön machen und über die sozialen Medien mit Verwandten Kontakt aufnehmen.“ Schwierig sei es manchmal mit Freundschaften. Auch in der Freizeit sollen die Kinder ihre Kontakte weitgehend einschränken. Und da geht es los: Wen soll Sarah auswählen? „Ich mag alle gleich gerne“, verrät die Zwölfjährige. Ihre Schwester hat sich für die beiden Mädchen entschieden, die auch in der Schule neben ihr sitzen.

Bis jetzt konnte Sarah zumindest ihr Hobby Reiten ausleben, da es draußen stattfindet. Solange das ging, war für sie die Welt noch in Ordnung. Sarah schaut dennoch optimistisch auf die Festtage: „Weihnachten ist für mich immer schön, egal was für Viren rumschwirren.“

Für junge Leute schwierig

Chiara Castellani ist momentan eher betrübt, da sich in der Corona-Krise für sie viel geändert habe. Nicht nur in der Schul- und Arbeitswelt, sondern auch privat. Für junge Leute sei es nicht einfach, Treffen mit engen Freunden zu vermeiden, sagt die 16-Jährige. Auch Geburtstagsfeiern könnten nur noch innerhalb der Familie stattfinden. „Jedoch gibt es auch positive Seiten, wie etwa, dass man mehr Arbeiten zuhause erledigen kann, Schulaufgaben oder für den Beruf im Homeoffice. Und wenn es die Haustiere sind, um die man sich mehr kümmern kann.“

Ein weiterer positiver Punkt sei, dass man mehr Zeit mit der Familie verbringen könne, stellt die 16-Jährige heraus. Allerdings belaste es sie auch, dass es kaum mehr Freizeitangebote gebe: „Es ist sehr schade, da körperliche Fitness zum Beispiel beschränkt wird, genauso wie das Vereinsleben.“ Am meisten fehlen Chiara ihre Freunde: „Ich bin oft mit ihnen raus gegangen, oftmals nur, um mit ihnen zu reden. Durch die strengen Corona-Maßnahmen werden die sozialen Kontakte eingeschränkt, und vielen geht es damit nicht gut. Auch ich finde das sehr schade.“ Der neunjährige Nicolai Pantiru ist traurig, dass die fünfköpfige Familie wegen der Corona-Pandemie nicht in Urlaub fahren kann. Außerdem würde er liebend gerne mal wieder ins Kino und ins Schwimmbad gehen. Seine Mutter Konstanze tröstet ihn, im Lockdown auch etwas Positives zu sehen, denn die Familie verbringe momentan viel Zeit miteinander. Einen großen Weihnachtswunsch haben die Pantirus dennoch: Zur Verwandtschaft nach Rumänien fahren zu können.

