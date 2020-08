Der Natur auf der Spur

Region.Die Evangelische Jugend Bergstraße – unter der Leitung von Katja Folk, der Referentin für Kirche mit Kindern, und Dekanatsjugendreferent Bruno Ehret – veranstalteten in der Christuskirchengemeinde Heppenheim Ferientage für Kinder von acht bis 13 Jahren unter dem Motto: „Gottes schöne Welt – bebauen und bewahren“. Dies war das „Ersatzprogramm“ für die ausgefallene Wanderfreizeit ins Sonneheim nach Tschagguns/Österreich, zu der sich die Teilnehmer aus zehn Gemeinden angemeldet hatten. Obwohl die Hygieneregeln das Programm beeinträchtigten, waren doch Eltern und Kinder äußerst dankbar für diese gemeinsamen Tage, zumal wetterbedingt fast alles im Freien stattfinden konnte.

Gemeinsame Projekte

Morgens ging es um 10 Uhr los mit einer Morgenrunde, in der die Kids mit „Blumen“ oder „Steinen“ ihre Befindlichkeit kundtaten und die Geschichte des Tages erzählt wurde. Danach ging es in die thematischen Workshops und nachmittags mit den Fahrrädern auf Exkursion. Die Tage endeten mit einer Abschlussrunde zum Thema: „Mein Schöpfungsschatz des Tages“.

Der erste Tag handelte allgemein von dem Thema Natur. Hannah Ferber von der Stephanusgemeinde Bensheim leitete dazu den Bau von Insektenhotels an. Andere gestalteten Blumentöpfe, in denen sie Erde mit Samen bestreuten. Am Nachmittag brachte der Aufstieg zur Starkenburg ein wenig „Alpenfeeling“. Auf dem Weg waren Fragen zu beantworten, die sich rund um die Erhaltung der Schöpfung drehten. Kräuter und Pflanzen wurden mit einer Pflanzenerkennungs-App identifiziert.

Die folgenden Tage wurden den vier antiken Elementen „Luft, Erde, Feuer und Wasser“ gewidmet. Henrike Stöckinger von der Martin Luther Gemeinde in Lampertheim hatte selbstgesammelte Muscheln von der Nordseeküste dabei, womit sie mit den Kids „Windspiele“ bastelte. Nachmittags ging es in „luftige Höhen“ im Kletterwald von Viernheim.

Am „Erdetag“ gestaltete das Team Lina Dörr von der Lukasgemeinde Lampertheim und Kim Redemund aus Bensheim mit den Teilnehmern eigene Seifen aus Naturmaterialien, bevor die Reise zur Heppenheimer Freilichtbühne ging. Dort wurden Baumscheiben mit selbst hergestellten Naturfarben verziert und mit Lehm Gesichter an Bäume moduliert.

Der „Feuertag“ wurde von Dane Ehret von der Hüttenfelder Gemeinde und Simon Stöckinger aus Lampertheim spektakulär mit „Feuer-Experimenten“ eröffnet. Die Teilnehmer konnten dabei ihre eigene Hand entzünden, ohne dass diese verbrannte. Der Höhepunkt des Tages wurde die Erforschung des Lorscher Klosters mit einem Actionbound. Das ist eine Art „Schnitzeljagd mit Handy“, welche von der Jugendvertreterin Maren Fischer aus Mörlenbach entwickelt wurde. Danach ging es an die „Feuerschale“ im Hause „Reifarth“ zum Marshmellows-Grillen.

Nach der Kirchenrallye in der Christuskirche endete die „Freizeit @home“ mit einer Abschlussrunde, in der keine Wünsche offen blieben. Kinder und Eltern betonten noch einmal, wie wichtig diese gemeinsame Woche für alle war – insbesondere in Zeiten, in denen „Gemeinschaft“ mit „Risiko“ behaftet ist und sich doch jeder nach ihr sehnt. red

