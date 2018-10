Lampertheim.Theaterspielen macht Spaß. Darstellern wie Zuschauern. Deshalb ist die Seniorentheatergruppe unter der Leitung von Heiner Kraft auf Tour und erfreut die Bewohner in Senioreneinrichtungen mit ihrem Spiel. Im September traten die Amateurtheaterleute im Alten- und Pflegeheim Mariä Verkündigung auf, am 30. Oktober werden sie im Seniorenzentrum Agaplesion Dietrich Bonhoeffer Haus spielen. Jetzt gastierten sie in der Cafeteria des Senioren-Pflegezentrums Römergarten Residenz Haus Dominikus.

„Wir haben für die Senioren lustige Stücke ausgewählt“, erklärte Regisseur Kraft. Seniorenbeiratsvositzende Gerlinde Hellmuth begrüßte die Gäste: „Als Kostprobe haben wir drei Sketche mitgebracht und wünschen viel Spaß dabei.“ Der Seniorenbeirat hatte auch Kaffee und Kuchen gespendet. Zur Einstimmung fürs Kaffeetrinken boten Christina Kiehs-Glos und Helmut Tiefel den Sketch „Tasse oder Kännchen?“ Die feine Dame alias Kiehs-Glos hat sich für ihren Café-Besuch in Schale geworfen. Sie hat ein flottes Hütchen aufgesetzt, elegante Handschuhe und ein buntes Flatterkleidchen gewählt.

Verständigungsprobleme im Café

Allerdings gibt es zwischen ihr und dem Ober zunehmende Verständigungsprobleme. „Ich hätte gerne eine Tasse Kaffee“, bittet die Café-Besucherin im schwäbischen Dialekt. „Wir haben leider nur Kännchen!“, antwortet ihr der galante Ober alias Tiefel. Und fragt: „Soll ich Ihnen ein Kännchen bringen?“. Darauf die Dame: „Ja bitte sehr, wenn Sie keine Tassen haben!“ Das Spiel nimmt seinen Lauf.

Die Café-Besucherin entwickelt sich allmählich zur Nervensäge, aber der Ober bleibt cool. Schließlich ist er ein Inbegriff von Seriosität und Höflichkeit. Und er scheint Nerven wie Drahtseile zu haben. Kiehs-Glos überzeugt mit ihrer Körpersprache. Außerdem ist zu beobachten: Die Darsteller reden besonders deutlich und machen ruhige Bewegungen, damit die zuschauenden Senioren die Sketche gut aufnehmen können.

Später haben Monika Schlappner und Marianne Scheps ihren Auftritt als zwei Waschfrauen, und anschließend spielen Karin und Albert Breckner einen Besuch im Theater nach. Wer Interesse hat, zur Seniorentheatergruppe dazuzustoßen, ist hierzu eingeladen. Gesucht werden insbesondere männliche Darsteller.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 18.10.2018