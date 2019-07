Der Vogelpark ist wieder da

LAMPERTHEIM.Mit so vielen Besuchern hatte der neue Vorsitzende Stephan Germann nicht gerechnet. Zur Wiedereröffnung des Vogelparks herrschte auf der renovierten Anlage volles Haus. Hunderte Gäste strömten zum Familienfest. „Es war kein einfacher Weg, wir haben viel Energie und Zeit rein gesteckt“, berichtete Germann den Besuchern bei der offiziellen Eröffnung am Samstag stellvertretend für sein ehrenamtliches Team. Neben dem Park wurden auch die Ferienspiele offiziell eröffnet. Bis Ende der Sommerferien bieten 19 Vereine Freizeitangebote für Kinder an.

Germann und seine 20 Helfer hatten sie im Vorfeld zu bewältigen. In monatelanger, ehrenamtlicher Arbeit brachten sie das Areal auf Vordermann, strichen und reparierten. Lob gab es auch von Bürgermeister Gottfried Störmer. „Lange Zeit war ungewiss, ob der Vogelpark überhaupt eine Zukunft hat“, sagte er.

Eine Zukunft ist möglich

Dass zumindest die erste Veranstaltung ein voller Erfolg war, dafür genügte ein Blick auf den Parkplatz. Hunderte Meter entlang der Feldwege hatten Gäste geparkt, kaum ein Platz blieb auf den Bierbänken leer. Der Besucherandrang zeigte auch: Der Vogelpark kann in Lampertheim eine Zukunft haben. Der Weg, den das neue Vorstandsteam eingeschlagen hat, scheint bisher aufzugehen.

Für eine dauerhafte Etablierung braucht es aber konstantes Interesse der Lampertheimer Bevölkerung und vor allem helfende Hände im Park. Das weiß auch Germann. In Zukunft will der Vorsitzende weniger oft, dafür aber größer feiern.

Zunächst kümmert sich sein Team aber um die anstehenden Aufgaben. Der Tierbereich etwa war auch bei der aktuellen Wiedereröffnung noch mit einem Bauzaun abgesperrt. „Das bleibt erstmal so“, musste Germann die Hoffnungen einiger Kinder begraben. Frühestens 2020 werden man die nötigen Auflagen erfüllen können, um die Tiere präsentieren zu dürfen. Sorgfalt und Pflege erfordern sie jetzt schon.

Das neue Konzept des Vogelparks sieht zu Festen außerdem einen neuen, kulturellen Aspekt vor. Am Abend spielte die Band „Hot Pete and the cold Ones“ um Peter Heiß auf dem Gelände. Die Rock- und Popmusik der Lampertheimer Band gefielen. „Eine schöne Ergänzung, so macht der Besuch Spaß“, fand ein Besucher. Germann bedankte sich bei den Helfern und bei den langjährigen Vorständen Gerhard und Gerlinde Hartl zu danken. Das neue Konzept stehe nicht im Gegensatz zum Paar, das den Vogelpark jahrelang führte. Im Gegenteil: Gerlinde Hartl besucht regelmäßig die Stammtische und steht dem Team beratend zur Seite. Die optischen Änderungen fielen bei dem Trubel zwar nicht jedem auf, dennoch gab es Lob. Familie Mavrudis aus Lampertheim etwa war mit den beiden Kindern Yannis und Melina sowie Oma und Opa gekommen. „Wir sind froh, dass der Vogelpark wieder offen hat“, sagten sie. Auch Dieter und Irene Hahl sind schon vorher Dauergäste im Vogelpark gewesen. „Es gibt nichts zu meckern. Im Gegenteil, wir finden alles ganz toll“, freuten sie sich schon auf mehr Besuche.

