Der Vogelpark präsentiert sich mit neuen Ideen

LAMPERTHEIM.Noch wird im Vogelpark der Stadt gewerkelt, gepinselt und geschraubt. Das neue Vorstandsteam um Stephan Germann trifft letzte Vorbereitungen. Am Sonntag darf dann endlich wieder gefeiert werden. Mit dem traditionellen Familienfest von 11 bis 18 Uhr und der Eröffnung der Ferienspiele um 13 Uhr tritt das neue Team gewissermaßen auch zur eigenen Feuertaufe an. Ein neues Konzept mit Familienprogramm am Vormittag und Live-Musik von „Hot Pete and the cold ones“ am Abend soll ein größeres Publikum als bisher ansprechen. Damit steht das Fest sinnbild- lich für den Neuanfang.

Vor dem Aus gerettet

Seit Monaten treffen sich das Ehepaar Stephan und Sarah Germann, die stellvertretende Vorsitzende Sandra Gogolok und Schriftführer Björn Hedderich samstags in den Böllenruthen, um den Vogelpark fit für die Eröffnung zu machen. Mit ihrer Initiative haben die Ehrenamtlichen die Lampertheimer Institution, die dem Dachverband Artenschutz und Zucht angehört, vor dem sicheren Aus bewahrt. Zu tun gab es seither genug. „Ställe, Gehege und die Anlage generell waren in die Jahre gekommen“, erklärte Stephan Germann vor der Wiedereröffnung. So kurz vor dem großen Tag kommen die Helfer fast täglich in den Park und krempeln die Ärmel hoch. Zunächst haben sie den Besucherbereich wieder auf Vordermann gebracht und „in ein neues Licht“ gerückt. Dafür wurde gesägt, gemalt und geschraubt.

Tierbereich noch geschlossen

Der Tierbereich mit den Vögeln, Ziegen und Ponys muss zunächst aber noch aufgrund diverser Auflagen geschlossen bleiben. So müssen für die Tierhaltung etwa noch Schulungen absolviert werden. Eine Betriebserlaubnis kann frühestens 2020 erteilt werden, heißt es.

Deshalb bleibt der Bereich auch während des Familienfests am Sonntag mit einem städtischem Bauzaun abgesperrt. Zu tun gab es anderswo ohnehin genug. Zumal das Team nicht nur die Anlage umkrempelt, sondern sich auch ein neues Konzept ausgedacht hat. Neben dem traditionellen Angebot für Familien mit Spielmobil, Ferienspielen und der großen Grünanlage sollen künftig auch neue Besucher angelockt werden.

Von 16 Uhr an spielt beim Familienfest daher auch die Lampertheimer Band „Hot Pete and the cold ones“, die schon beim Sommer-Rock am Bistro am Römer mit Rock- und Popmusik begeistert haben. „Wir werden sehen, wie es angenommen wird“, sagt Stephan Germann. Man wolle diese Ideen „auf jeden Fall“ weiter verfolgen. Noch in diesem Sommer soll es mindestens eine weitere Veranstaltung mit Live-Musik geben. Das Fest am Sonntag sei als Mischung aus Familienfest und Abendveranstaltung gedacht. „Da ist für jeden etwas dabei“, ist der Vorsitzende überzeugt.

Neu organisiert ist auch die Gastronomie. Statt wie bisher an vielen verschiedenen Stellen zu verkaufen, werden die Besucher nun an zentralen Ständen mit Essen, Kaffee und Kuchen versorgt. Bezahlt wird per Bon. Man darf gespannt sein, was sich das neue Team noch alles einfallen lässt. An Einsatzbereitschaft mangelt es jedenfalls nicht.

Germann hofft auch auf Verständnis bei der Bevölkerung, wenn es mal länger dauert. „Für uns ist das alles Neuland. Also nicht böse sein“, sagte er. Schließlich hätte es auch noch schlimmer kommen können. Dann nämlich, wenn der Vogelpark geschlossen worden wäre.

