Anzeige

LAMPERTHEIM.Die hölzerne Pendeltür schwingt auf, drinnen klassische Western-Musik zwischen „Lucky Luke“, den „Dalton-Brüdern“ und bunten Indianern – Willkommen im Saloon. So stellen sich die Verantwortlichen des Lampertheimer Carneval-Clubs ihre Kampagne für das Jahr 2018/19 vor, die sie in groben Zügen ausnahmsweise schon bei der Jahreshauptversammlung verrieten.

Die turnusgemäße Versammlung stand unter dem Motto „Nach der Fastnacht ist vor der Fastnacht“. Denn während der wiedergewählte Vorsitzende Freddy Herweck das vergangene Jahr mit diversen Großveranstaltungen, darunter dem Kreisnarrenempfang in der Zehntscheune, Revue passieren ließ, wird an anderer Stelle schon kräftig geplant. „Wir bewegen uns eher im Klassischen, gehen in der nächsten Saison in den Westen“, erklärte die zweite Vorsitzende Jesina Litters den 34 anwesenden Mitgliedern. Das sei aber viel mehr als nur Cowboy und Indianer, deutete sie an. Details zur neuen Kampagne wurden aber noch nicht mitgeteilt.

Vorstandswahlen Erster Vorsitzender: Freddy Herweck Zweite Vorsitzende: Jesina Litters Schatzmeisterin: Ingvelde Huthoff Erste Schriftführerin: Saskia Kern Zweite Schriftführerin: Sabrina Ehmann Beisitzer: Markus Karb, Rita Irrgang, Ilonka Grosch Christine Herbold bleibt Kassenprüferin, Sven Huthmann wurde dazu gewählt. ksm

Zuvor wurden Herweck und Litters an der Spitze des Vereins ohne Gegenkandidaten und mit klaren Mehrheiten bestätigt, die Wahlen fanden auf Mitgliederwunsch geheim statt. Herweck erhielt zwei, Litters vier Gegenstimmen. Einziges neues Gesicht im Gesamtvorstand ist Sabrina Ehmann. Sie soll als zweite Schriftführerin künftig die Medienarbeit des Vereins, auch in sozialen Netzwerken, verbessern. Dort hatte der Vorstand ein „großes Manko“ ausgemacht. „Wir müssen besser werden“, meinte Beisitzer Markus Karb.