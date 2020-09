Derbys gehen an Gegner

Lampertheim.Die jüngsten Fußball-Teams im Trikot des TV Lampertheim absolvierten Freundschaftsspiele und gingen in den Derbys allesamt als Verlierer vom Platz.

Die G1 verlor die unterhaltsame Partie gegen die SG Hüttenfeld knapp mit 4:5. Bereits zur Pause lag Hüttenfeld mit 4:1 in Führung. Nach dem Seitenwechsel legte der TVL zu und erspielte sich viele gute Torchancen. Am Ende hatten die Gastgeber aber die Nase vorne.

Im Auswärtsspiel beim FV Hofheim bot die dritte Vertretung des TVL in der ersten Halbzeit keine gute Leistung und geriet schnell mit 0:4 ins Hintertreffen. Im zweiten Abschnitt lief es etwas besser für die Gäste, die einmal am Pfosten scheiterten und den fünften Gegentreffer in Kauf nehmen mussten. Die Gäste gaben keinesfalls auf und verkürzen auf 3:5. Aus der turbulenten und ebenso torreichen Endphase ging Hofheim beim 7:5 als Sieger hervor.

Auch die F2 ging leer aus und unterlag bei der SG Hüttenfeld mit 3:5. Trotz zweimaliger Führung musste sich die neuformierte F2 in der Schlussphase geschlagen geben. Nach der schnellen 1:0-Führung versäumte es der TVL erfolgreich nachzulegen. Hüttenfeld glich aus, doch der TVL freute sich ein weiteres Mal über die Führung, die Hüttenfeld noch vor dem Seitenwechsel zum 2:2 egalisierte. Obwohl der TVL bemüht war, wirkten die Gastgeber immer etwas schneller. Das 4:2 erzielte die SGH nach einem Handelfmeter. Kurz vor dem Ende der Partie schöpfte der TVL Hoffnung und erzielte den 4:3-Anschlusstreffer. Chance auf Chance hatten die Gäste, doch mit der letzten Aktion im Spiel erzielte die SGH das 5:3. fh

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 30.09.2020