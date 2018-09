Deutliche Auswärtsniederlage

Lampertheim.Die B-Jugendlichen des TV Lampertheim waren bei den Altersgenossen der HSG Fürth/Krumbach I zu Gast. Wie zu erwarten war, entwickelte sich von Beginn an eine recht einseitige Partie, da der Gastgeber in allen Belangen überlegen war. In der ersten Hälfte konnten die Lampertheimer noch einigermaßen mithalten, der Torerückstand bewegte sich mit vier bis sechs Treffern im erträglichen Bereich.

Nach der Halbzeitpause wurde die spielerische und insbesondere konditionelle Überlegenheit der Gastgeber aber mehr als deutlich. Schon nach fünf Minuten lag man mit 11:22 im Rückstand. In den verbleibenden 20 Minuten gelangen den Lampertheimern lediglich drei Treffer. Am Ende stand eine deutliche 14:31-Niederlage. Trotzdem dürfte dem Trainer Michael Unger nicht entgangen sein, dass sich die Mannschaft im Rahmen ihrer Möglichkeiten im Vergleich zum Rundenauftakt schon besser präsentiert hat. Sollten die konditionellen Mängel noch beseitigt werden können, dürften sich im Lauf der Verbandsrunde Erfolgserlebnisse einstellen.

Es spielten Paul Biedermann, Till Miksch, Markus Schmidt, Nick Kühr, Jannik Hofmann, Nils Freyer, Nils Göbel, Nico Greschner, Felix Herweh, Supel Wojciech, Lars Fetsch, Jannik Reiber, Niklas Schmitt und Laurin Geyer. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 19.09.2018