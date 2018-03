Deutschstunde mal anders

Anzeige

Lampertheim.Einen Deutschunterricht der besonderen Art erlebten die Acht- und Neuntklässler des Lessing-Gymnasiums gestern Vormittag. In der Mediothek gab der Historiker und Jugendbuchautor Dirk Reinhardt seine Visitenkarte ab und las aus seinen Werken „Trainkids“ und „Edelweißpiraten“. Die Lesung nahm vier Schulstunden in Anspruch, Schüler der achten Klasse und das Buch „Trainkids“ machten den Anfang.

Der 54-jährige Literat schickte einige einleitende Erklärungen voraus und stellte klar, dass es sich bei dem Werk nicht um Fiktion handelt: „Was ich hier beschreibe, passiert in Mittelamerika täglich.“ Zur Recherche verbrachte er mehrere Wochen in Mexiko, machte Fotos und führte viele Gespräche. Die Bilder dokumentieren den Ernst der Lage eindrucksvoll. Kinder, die auf der Müllhalde nach Essbarem suchen, Menschen, die einen reißenden Fluss auf zerbrechlichen Flößen überqueren.

Greifbare Handlung

Auch seine Schilderungen sind überaus plakativ, die Handlung scheint greifbar. In dem Buch geht es eigentlich nur um eine Zugfahrt, doch die hat es in sich. Wer die politische und gesellschaftliche Entwicklung in den vergangenen Jahren nicht komplett ignoriert hat, versteht, wie aktuell die Erzählung ist. Fünf Jugendliche Migranten aus Guatemala versuchen, mehr als zweieinhalbtausend Kilometer zurückzulegen und dabei durch Mexiko zu reisen, um ihre Eltern in den USA zu finden.