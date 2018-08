Anzeige

Lampertheim.Am Sonntag, 5. August, startet der 14. Lampertheimer Orgelsommer. Es erklingt die „große Blaue“ – die Vleugels-Orgel der Domkirche. Die Konzertreihe widmet sich dem Motto „1868 – 150 Jahre Domkirche Lampertheim.“ Viele Menschen sind der Kirche verbunden. Der diesjährige Orgelsommer widmet sich vor allem Kompositionen, die rund um das Jahr 1868 – dem Weihedatum der Kirche – entstanden sind. Unter anderem erklingen Teile aus Wagners „Die Meistersinger von Nürnberg“, Sonaten von Rheinberger sowie Werke von Liszt, Franck, Widor und Reubke.

Bedeutende Organisten konnten für die Konzertreihe gewonnen werden. So musiziert zu Beginn Prof. Carsten Wiebusch. Er interpretiert Werke von Bach, Händel, Franck und Liszt und lässt die Orgel in ihrer ganzen Bandbreite erklingen.

Der Eintritt zu den Konzerten beträgt sieben Euro (ermäßigt vier Euro). Abokarten sind zum Preis von 25 Euro (ermäßigt 13 Euro) zu haben. Alle Karten sind nur an der Abendkasse erhältlich. Infos unter

Das von cultur communal unterstützte Konzert beginnt um 20 Uhr. Weitere Konzerte finden an allen Sonntagen im August um 20 Uhr statt. Am 12. August spielt der Mainzer Domorganist Daniel Beckmann, am 19. August beweist Johannes Quack, Organist der Kölner Antoniterkirche, sein Können und am 26. August wird die Lampertheimer Organistin Heike Ittmann selbst auf der Orgelbank Platz nehmen.