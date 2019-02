Die blauen Tauben bringen ihr Glück

HOFHEIM.Mit gleich zwei Deutschen Meistertiteln konnte die Hofheimer Kleintierzüchterin Kai Schnellbächer jetzt die Ausstellungssaison 2018/2019 beenden. In Kassel beteiligte sich die Taubenzüchterin an der Deutschen Taubenschau, bei der 1500 Aussteller insgesamt 19 200 Tauben präsentierten.

Unter ihnen befanden sich auch die 26 Stargarder Zitterhälse in fünf Farbenschlägen der Hofheimerin. Die Teilnahme von Kai Schnellbächer war sehr erfolgreich, wurde mit zwei Titeln als Deutscher Meister gekrönt. Zwei ihrer Farbschläge – Blau mit schwarzen Binden und Blaufahl – erzielten die Bestwertung. Für den Deutschen Meistertitel muss ein Züchter pro Rasse und Farbenschlag sechs Tiere beiderlei Geschlechts in die Wertung einbringen und mindestens einen Punktestand von 567 erreichen. In der Endabrechnung erhielt Kai Schnellbächer auf zwei ihrer Einzeltiere jeweils die Note „vorzüglich“, sechsmal ein „hervorragend“ und für den Rest gab es durchweg ein „sehr gut“. Als Anerkennung brachte die Hofheimerin neben einem Geldpreis auf das Ehrenband noch die Ehrenmedaillen des Verbandes Deutscher Taubenzüchter sowie des Landesverbandes vom Landesverband Mecklenburg-Vorpommern mit nach Hause.

Erfolge wiederholen

Nach der äußerst erfolgreichen Ausstellungssaison geht es für die Hofheimerin weiter mit den Vorbereitungen für die Zuchtzeit. Als Ziel für die nächste Saison hat sich Schnellbächer vorgenommen, ihre Blaufahlen weiter zu entwickeln, mit dem kompletten Bestand einen Sehr-Gut-Schnitt zu erzielen und möglichst die Erfolge zu wiederholen. Dafür müssen die Tauben gesund und vital bleiben, worum sich die Hofheimerin bemüht. fh

