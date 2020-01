Die Feuertaufe bestanden

Hofheim.Die Handball-E-Jugendlichen der HSG Ried hatten die Feuertaufe in der Bezirksliga B zum Rückrundenauftakt bei der HSG Weiterstadt/Braunshardt/Worfelden bestanden. Trotz Startschwierigkeiten der Gäste sprang am Ende ein Sieg mit zehn Toren Differenz heraus. Ergebnisse werden nach den Statuten des Verbandes in dieser Altersklasse jedoch nicht veröffentlicht.

Nach der Höhereinstufung der von Michael Firnkes trainierten Mannschaft in der Winterpause war die Ungewissheit zunächst noch groß. Die Gäste gerieten auch gleich mit 0:3 ins Hintertreffen. Nach dem 4:5-Rückstand übernahmen die Firnkes-Schützlinge dann aber in einer von vielen technischen Fehlern geprägten ersten Halbzeit die Spielkontrolle und legten eine Dreitoreführung zur Pause vor.

Gestützt auf eine bessere Abwehrleistung und eine nach wie vor überragende Torhüterleistung überrollten die Gäste nach dem Seitenwechsel ihre Gastgeber in Worfelden und kamen zu einem Sieg. Ausschlaggebend war auch, dass die Zahl der technischen Fehler auf ein Minimum reduziert werden konnte. Weiter geht es für die HSG-Youngster am Sonntag, 26. Januar, um 10 Uhr in der Hofheimer Sporthalle mit einem Heimspiel gegen Erfelden. fh

© Südhessen Morgen, Freitag, 24.01.2020