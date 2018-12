Die Gegner sauber überspielt

Lampertheim.Nachdem man in der Runde zuvor eine derbe Niederlage hatte einstecken müssen, gelang dem Bezirksklassen-Schachteam des VLK Lampertheim im letzten Spiel des Jahres gegen die SF Brühl ein deutlicher 6.2-Heimerfolg, der auf eine Leistungssteigerung in allen Mannschaftsteilen zurückzuführen ist.

Am Spitzenbrett trennten sich Joachim Sessler und sein Brühler Gegenüber schon recht früh mit einem Remis. Für die Lampertheimer Führung sorgte dann Stefan Lüttgen an Brett sieben, nachdem er seinen Gegner sehr sauber überspielt hatte.

Weiter ging es mit einem Remis von Horst Meyer (Brett acht), wonach es nach einer mehr als holprigen Eröffnung lange nicht aussah. Sein Gegner überzog aber, öffnete die Stellung zu seinem eigenen Nachteil und konnte am Ende noch froh sein, nicht mit leeren Händen dazustehen.

Danach erhöhte Helmut Walter (Brett zwei) auf 3:1. Der Senior des Teams konnte nach einer schneidig geführten Eröffnung seine Schwerfiguren im Hinterland seines Kontrahenten etablieren, den Druck stetig erhöhen und schließlich zu einem entscheidenden Figurengewinn kommen. Der Gegner von Tobias Haefele an Brett vier gab auf – somit stand es 4:1 und die Zeichen auf Sieg für den VLK standen gut.

Deutliches Remis

Dieser wurde durch das Remis von Rüdiger Tront (Brett sechs) sichergestellt, da nach einer Verzahnung aller noch auf dem Brett befindlichen 16 Bauern für beide Seiten keinerlei Gewinnaussicht mehr bestand. Auch Daniel Schuschke trug mit einem halben Punkt an Brett 6 sein Scherflein zum Sieg bei.

Jörg Moritz (Brett drei) blieb es schließlich vorbehalten, nach 4,5 Stunden Spielzeit den Schlusspunkt zu setzen. Mit Läufer, Turm und zwei Bauern gegen Springer, Turm und einen Bauern war er in der Lage, diesen kleinen, aber sehr schwer zu realisierenden Vorteil zum 6: 2 zu verwerten, profitierte dabei aber letztlich von einem schweren Konzentrationsfehler seines Brühler Kontrahenten.

Alles in allem geht man nach diesem Erfolg mit einem guten Gefühl ins neue Jahr, in dem dann am 13. Januar in Runde vier der SC Viernheim im Hessenduell wartet. red

