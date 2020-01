Die Grenzen aufgezeigt

Lampertheim.Auch die Fußball-C-Jugendlichen des TV Lampertheim stiegen in den Hallencup ein. In der Gruppe A trafen die Spargelstädter auf die Mannschaften SV St. Stephan Griesheim, den FC Meisenheim und SKV Sandhofen. Am frühen Vormittag noch bei den Hallenkreismeisterschaften am Ball, fehlten allerdings anschließend die entsprechenden „Körner“.

Der TVL zollte der Doppelbelastung Tribut, trotz des enormen Engagements, den die TVL-Kicker an den Tag legten. So konnte die Mannschaft gegen SKV Sandhofen zwar lange mithalten, doch zum Ende hin setzte es zwei Gegentore zur 0:2-Niederlage. Der vermeintliche Kontrahent aus Meisenheim trat zur zweiten Begegnung nicht an, so dass die Partie mit einem 3:0 am grünen Tisch zugunsten der Lampertheimer gewertet wurde.

Im letzten Spiel gegen den SV St. Stephan Griesheim ging es um den Einzug ins Viertelfinale. Der TVL warf alles in die Waagschale, musste aber dem starken Gegner das Feld überlassen. Mit 4:0 sorgten die Griesheimer für klare Verhältnisse und zeigten dem TVL-Nachwuchs klar die Grenzen auf.

Als Tabellen dritter hoffte der TVL dann noch auf die Schützenhilfe im letzten Spiel von Birkenau in Gruppe C. Letzten Endes vergeblich, der TVL schied bereits in der Vorrunde aus. Das Finale bestritten der SV 98 Schwetzingen und die SG HD-Kirchheim, wobei sich Schwetzingen durch ein knappes 1:0 den Turniersieg sicherte. fh

© Südhessen Morgen, Samstag, 01.02.2020