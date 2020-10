Die Grenzen aufgezeigt

Lampertheim.Nichts zu holen gab es für die C-Jugendfußballer der JSG Lampertheim/Hüttenfeld im Pokalspiel gegen den JFV Alsbach/Auerbach 1. Am Ende musste die stark ersatzgeschwächte Elf von Frank Bauer, die insbesondere in der ersten Hälfte deutlich ihre Grenzen aufgezeigt bekam, eine 0:15-Niederlage hinnehmen.

„Das Ergebnis sagt eigentlich alles“, äußerte sich JSG-Coach Frank Bauer nach der Partie restlos bedient. Dass die Niederlage am Ende aber doch in dieser Höhe ausfiel, lag vor allem daran, dass die JSG krankheitsbedingt auf einige Leistungsträger verzichten musste. „Gerade in der ersten Halbzeit haben wir es überhaupt nicht geschafft, Zugriff zu bekommen. Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen und der Gegner war haushoch überlegen“, erklärte Bauer, dessen Team insbesondere in der Anfangsphase Tore im Minutentakt kassierte.

Kein Spiel auf Augenhöhe

Bereits nach 20 Spielminuten war die Partie beim Stand von 0:4 entschieden. In der Folge fing sich die JSG zwar etwas, von einem Spiel auf Augenhöhe konnte aber nicht die Rede sein. Alsbach-Auerbach legte noch vor der Pause drei weitere Treffer nach, so dass bereits nach 35 Minuten ein 0:9 aus Sicht der Lampertheimer stand.

Nach dem Wiederanpfiff kam der Gastgeber etwas besser in die Partie und hatte einige gute Umschaltsituationen, die allerdings kaum zu Ende gespielt wurden. Einziger Höhepunkt aus Sicht der Lampertheimer waren im zweiten Spielabschnitt zwei Lattentreffer. In der Defensive war die JSG aber nach wie vor viel zu anfällig. Alsbach-Auerbach setzte das muntere Scheibenschießen auch im zweiten Durchgang fort und durfte sich am Ende über einen 0:15-Kantersieg freuen. fh

