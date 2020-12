„Die HerbstZeitLosen“ gehen online

Lampertheim.Die Amateur-Theatergruppe „Die HerbstZeitLosen“ Lampertheim hat sich zur Arbeitsgemeinschaft umstrukturiert und gehört nun zur Volkshochschule. Da die aktuellen Corona-Hygieneregelungen zurzeit keine Workshops in geschlossenen Räumen erlauben, gehen die Theaterleute online.

„Aus jeder Kriese entwickeln sich auch Chancen und wir, die Amateur-Theatergruppe ‚HerbstZeitLosen‘, haben eine Internet-Workshop-Probe einfach einmal ausprobiert, denn über das Internet ist vieles möglich“, erläutert Heiner Kraft. Der Leiter der Gruppe erklärt weiter: „Das ist derzeit die sicherste Art, miteinander zu kommunizieren und aktiv zu bleiben.“

Kraft schildert, wie ein Improvisationstheaterkurs am Computer geht: Benötigt wird ein PC oder Laptop mit einer Webcam und einem Mikro an einem LAN oder WLAN-Internetanschluss. Während dem Meeting kann man alle Teilnehmer des Kurses, zu Hause auf seinem eigenen PC oder Laptop als Video-Bild sehen. Mit einem Tastendruck kann die eigene PC-Cam und das Mikro zu- und ausgeschaltet werden. Für eine gute Verständlichkeit regelt das System Zoom automatisch die Lautsprecher der gerade sprechenden Person. Teilweise wird dabei auf ein Vollbild umgeschaltet. Das passiert alles ganz automatisch, der Teilnehmer braucht keinerlei technische Kenntnisse, um bei einem solchen Meeting mitzumachen.

Versierte können das Bild per HDMI auf ihren Fernseher als Großbild übertragen. Letztendlich geht das alles aber auch mit einem Smartphone. Ein Headset ist hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich. Ansonsten gelten die Voraussetzungen und die üblichen Regeln wie bei einem geschäftlichen Meeting, das seit Beginn von Corona verstärkt eingesetzt wird. Wer über keine technische Ausrüstung verfügt oder kein zuverlässiges Internet hat, kann sich mit einem anderen Mitstreiter zusammentun und so auch an dem Online-Treffen teilnehmen.

Der Impro-Grundkurs wird in Zusammenarbeit mit den „HerbstZeitLosen“ zunächst online angeboten, soll aber nach der Lockerung der Pandemie-Einschränkungen als normaler Kurs in der Zehntscheune weitergeführt werden. Dieser Workshop ist an keine Vereinszugehörigkeit gebunden, und die Teilnahme ist kostenlos.

Die angemeldeten Personen werden im Januar mit einem speziellen Teilnehmer-Link per E-Mail zu einem ersten Online-Treffen eingeladen. Dabei werden die Termine für die zunächst vorgesehenen acht Probetage und -stunden gemeinsam festgelegt.

Der Kurs muss wegen der Übersicht auf maximal zehn erwachsene Teilnehmer beschränkt werden. Die Bestätigung erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldungen.

Anmeldungen und auch weitere Informationen bei Heiner Kraft, im Verband Hessischer Amateurtheater, per E-Mail: heiner.kraft@amateurtheater-hessen.de oder 1144-35@onlinehome.de, und bei den Aktiven der Amateur-Theatergruppe „Die HerbstZeitLosen“. roi

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 23.12.2020