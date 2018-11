Die Herde lebt

Dass sich die leitenden Gremien katholischer Gemeinden per Protestschreiben an ihren Bischof wenden, ist hierzulande sicher nicht alltäglich. Dass die Pfarrgemeinde- und Verwaltungsräte mit dem Rückhalt eines überwiegenden Teils der Gemeindemitglieder sich zu einem solchen Schritt entschlossen haben, zeigt zum einen, wie anerkannt Pfarrer Patrick Fleckenstein in Lampertheim war. Es zeigt zum anderen, wie sehr sich die katholischen Christen mit dem eingeschlagenen Weg der Fusion angefreundet haben – und darauf weiter schreiten wollen. Welche Schlüsse ergeben sich daraus?

Erstens: Ein Verbleib des in St. Andreas, Mariä Verkündigung und Herz Jesu offenbar überaus beliebten Pfarrers erscheint aus vielerlei Perspektiven wünschenswert, aber wohl kaum realisierbar. Der Dauerkonflikt mit dem Generalvikar, über den Fleckenstein bei seinem Abschied geklagt hatte, dürfte aus Sicht der Bistumsleitung nur auf einem Weg zu lösen sein: Einer von beiden muss gehen. Und das ist derzeit nicht der Generalvikar. Über die persönlichen Querelen mit Udo Markus Bentz hat sich Fleckenstein in ungewöhnlicher Offenheit geäußert – seine Offenheit dürfte in Mainz aber kaum als Empfehlung verstanden werden, an ihm festzuhalten. Ehrlichkeit war noch nie ein Vehikel für eine aussichtsreiche Karriere – im übrigen auch nicht außerhalb von Kirchenmauern.

Zweitens: Das Bistum hat auf dem begonnenen Weg der Strukturreform nun einen Pastoralen Weg zwischengeschaltet, der den Gemeinden so manchen Schwung nimmt. Dies wird auch in Lampertheim als demotivierend und als irritierend empfunden – und dürfte zu einem gewissen Teil zur Frustration des aufbruchbereiten Pfarrers geführt haben.

Drittens: Der Protest der Lampertheimer Katholiken gegen die Personalie Fleckenstein und den als Missmanagement empfundenen Umgang der Bistumsleitung mit der Strukturreform wird in Mainz als Signal für einen dringenden Redebedarf ankommen, das nicht zu unterdrücken sein wird. Die Lampertheimer katholischen Christen machen mit ihrer Aktion deutlich, dass sie bereit sind, neue Wege zu gehen, um ihren Gemeinden mit Blick auf die schwierigen Gegebenheiten – Priestermangel und Mitgliederrückgang – eine verheißungsvolle Zukunft zu erschließen. Dies sollte für die Hirten dieser Kirche weniger Anlass zur Sorge sein als ein Zeichen der Hoffnung, dass sie es nicht mit sedierten Schafen, sondern mit einer lebendigen Herde zu tun haben.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 20.11.2018