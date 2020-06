Die Jüngsten kehren zurück in die Schule

Lampertheim.Nach zweieinhalb Monaten durften am Dienstag nun auch wieder Schülerinnen und Schüler der Klassen eins bis drei in die Grundschulen zurückkehren. Für die meisten Viertklässler hatte der sogenannte Präsenzunterricht bereits am 18. Mai wieder begonnen. Die weiterführenden Schulen sind ebenfalls schon eine Weile wieder geöffnet (unsere Redaktion berichtete).

Die Freude über das erste Wiedersehen seit den Schulschließungen Mitte März war am Dienstag sowohl auf Schüler- als auch auf Lehrerseite groß. Viele Grundschüler hatten „ihre“ Lehrerin schmerzlich vermisst. Per Brief und über ihre Webseiten hatten die Lampertheimer Grundschulen zuvor die Eltern genauestens über den Ablauf dieses besonderen ersten Schultags informiert. Meist von den Klassenlehrerinnen hatten Eltern und Kinder dann in den vergangenen Tagen erfahren, welches Kind an welchem Wochentag welcher Unterrichtsgruppe zugeordnet worden war.

In der Regel mussten die Klassen geteilt werden, um den empfohlenen Mindestabstand von 1,50 Metern zwischen den Sitzplätzen der Kinder zu gewährleisten. Dies bedeutet auch, dass nicht alle Kinder an allen Tagen kommen können, sondern dass in den Schulen in einer Art Schichtsystem gelernt wird. An den übrigen Tagen erfolgt weiter das sogenannte Homeschooling. Dabei erhalten die Kinder (meist über E-Mail oder per Post) von den Lehrern Aufgaben, die sie dann zu Hause bearbeiten.

Wie schon für die Viertklässler standen auch für die jüngeren Jahrgänge nach der Rückkehr ins Schulhaus zunächst Abstands- und Hygieneregeln auf dem Lehrplan. Denn diese werden alle noch bis mindestens zu den Sommerferien begleiten. Ansonsten soll an den Präsenztagen vor allem Unterricht in den Hauptfächern Deutsch, Mathematik und Sachunterricht erteilt werden.

An der Schillerschule in der Lampertheimer Innenstadt endete der erste Unterrichtstag für die jüngeren Schüler um kurz nach 13 Uhr. Rektorin Annette Wunder-Schönung geleitete die Jungen und Mädchen zum Ausgang, wo einige Mütter und Väter schon gespannt auf ihre Kinder gewartet hatten. Auf Nachfrage äußerten sich Eltern erfreut über die Wiedereröffnung der Schulen. Sie sei ein „erster wichtiger Schritt“ auf dem (Rück-) Weg zu einem „normalen“ Schulalltag. lex

