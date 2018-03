Anzeige

Die Kinder verfolgten gebannt die liebevolle Inszenierung und staunten mit offenen Mündern über die Zaubertricks. Immer wieder wurden sie in das Spiel miteinbezogen und konnten der kleinen Hexe bei einer Prüfungsaufgabe vorsagen: „Gewitter mit Kugelblitz“ flüsterten sie ihr eindringlich zu. Mit ihrer mitreißenden Darstellung ließen die beiden Schauspieler vergessen, dass da zwei Menschen auf der Bühne standen.

Susanne Back spielte sich als quirlige Hexe in die Herzen der jungen Zuschauer. Kleine Requisiten und unterschiedliche Dialekte genügten Matthias Paul, um in mehrere Rollen zu schlüpfen. Als Rabe mahnte und tröstete er und nörgelte und schimpfte als böser Oberrevierförster. Auch als Puppenspieler unterstrich er sein Talent und erweckte mit Hand- und Stabpuppen die Oberhexe und die Muhme Rumpumpel zu Leben. Das Bühnenbild verwandelte sich mit wenigen Handgriffen. Eben noch ein windschiefes Hexenhaus, stand in der nächsten Szene der rote Felsen des Blocksbergs. as

