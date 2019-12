Die Kleinsten erobern die Notkirche

Lampertheim.Beim letzten Kindertag des Jahres in der Evangelischen Lukasgemeinde war so viel Betrieb, dass manche Kinder während der Andacht zu zweit auf einem Stuhl saßen. Aber das tat der guten Stimmung keinen Abbruch, im Gegenteil. Mit Begeisterung waren die Kinder in der Notkirche dabei, vor allem beim Plätzchenbacken.

Als die Eltern zum Abholen kamen, hatten die Kinder alle Hände voll mit selbst gebackenen Weihnachtskeksen, mit gebastelten Papiersternen und mit einem Rollentext für das Krippenspiel an Heiligabend.

Im Gottesdienst am Dienstag, 24. Dezember, um 15 Uhr spielen die Kindertag-Kinder die Weihnachtsgeschichte vor, in der dieses Jahr ein Schutzengel eine besondere Rolle hat. Während die Rollentexte bereits verteilt sind, können sich noch Kinder bei Pfarrerin Sabine Sauerwein melden, die ein Schäfchen oder einen Engel spielen wollen und Zeit haben, bei der Generalprobe am 23. Dezember um 15 Uhr in die Domkirche zu kommen. red

