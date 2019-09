Die Kriegskinder vergessen nicht

Lampertheim.Wer sich für das Treppensteigen im Haus am Römer entscheidet, wird an den Wänden die Ausstellung „Verstehen-Vergeben-Versöhnen“ – Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg“ entdecken. Organisiert vom Evangelischen Dekanat Bergstraße kommen dabei 16 Zeitzeugen zu Wort; Kriegskinder der Jahrgänge 1925 bis 1940.

Zu sehen sind beispielsweise die Porträts der drei Lampertheimer Anneliese Schuster, Renate Hinz und Harald Frank. Zusätzlich zur Galerie sind die persönlichen Berichte der 16 Personen in der Broschüre zur Ausstellung abgebildet.

Auf Bombenangriffe, Gewalt, Tod, Flucht, Hunger und weitere menschenunwürdige Begebenheiten im Zweiten Weltkrieg blicken die Zeitzeugen zurück. Es sind bewegende Rückblicke, mit einem grausigen Fazit. Denn die entsetzlichen Erlebnisse haben sich in ihr Gedächtnis eingebrannt, sie wissen was Krieg bedeutet. Die Schrecken des Zweiten Weltkrieges dürften nicht vergessen werden, sagte Bürgermeister Gottfried Störmer.

Angst vor dem Erfrieren

Noch können die Überlebenden des Nationalsozialismus von der faschistischen Herrschaft sowie von Vorkommnissen und ihren damaligen Gefühlen berichten. „Ich war damals acht Jahre alt und erinnere mich, dass alle bei uns in Hüttenfeld aufgeregt waren. Unser Dorflehrer war ein überzeugter Nazi. Der Lehrer hatte uns sogar aufgefordert aus der Kirche auszutreten“, erinnert sich etwa die 87 Jahre alte Anneliese Schuster.

Jedoch blieb nicht nur die antichristliche Weltanschauung der Nationalsozialisten blieb in Erinnerung. Eine grauenvolle Erinnerung quält auch Renate Hinz: „Ich bin 1941 geboren, war im Krieg ein kleines Kind und dennoch gibt es einzelne Bilder, die mir klar vor Augen stehen“, erzählt sie. „Da ist zum einen der offene Güterzug, mit dem wir aus Schlesien nach Westen fuhren. Meine Mutter hatte Bettzeug auf den Rücken geschnallt und Angst, dass wir erfrieren.“

Bei Harald Frank haben sich Feuer, Brandgeruch und das ewige Hocken im Keller oder im Bunker eingeprägt. „Ich bin Jahrgang 1931 und in der Mannheimer Neckarstadt aufgewachsen“, beschreibt Frank und berichtet weiter: „Über der ganzen Stadt wurden Brandbomben abgeworfen und es blieb kaum ein Stein auf dem anderen.“

Befragt wurden die Zeitzeugen von Bernd Biewendt, Referent für Öffentlichkeitsarbeit im Evangelischen Dekanat Bergstraße. Für Lampertheims Rathauschef Gottfried Störmer folgt aus den Berichten der betagten Frauen und Männer, dass gerade junge Menschen die Bedeutung des Friedens erkennen müssten. Deshalb sei es auch wichtig, dass sie sich mit dem Thema Krieg und Frieden bewusst auseinandersetzen. „Damit wir unseren Frieden erhalten können.“

Der Ausstellung ging der Vortrag von Pfarrer Fritz Delp über „Carlo Mierendorff – Leben auf Zeit“ voraus, der von Karl Hans Geil, Prodekan des Evangelischen Dekanats Bergstraße organisiert wurde. Mierendorff war ein deutscher Politiker, Sozialwissenschaftler und Schriftsteller. Er war in verschiedenen Konzentrationslagern inhaftiert. Der Lampertheimer Fritz Delp – der Neffe von Pater Alfred Delp – wirkt als Pfarrer in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau und jetzt an der Lutherkirche in Worms. Delp referierte über die Freundschaft zwischen Carlo Mierendorff und Carl Zuckmayer. Mierendorff hatte schon zu Beginn der 1920er Jahre massiv vor den antisemitischen und antidemokratischen Bestrebungen der Nationalsozialisten gewarnt.

© Südhessen Morgen, Samstag, 21.09.2019