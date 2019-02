Die Kunst des Abschweifens

Lampertheim.Lässig und ganz in Schwarz schlendert der Typ mit dem grau melierten Bart auf die Bühne. Markenzeichen: schwarze Mütze und schwarzer Kaffee. Ein freundliches „Naa“ und schon ist Torsten Sträter am Samstag in seinem Element. Es dauert keine zehn Sekunden, da hat der Mann mit der sonoren Stimme die Lacher der rund 1000 Besucher auf seiner Seite. Ohne Umschweife fängt der 52-jährige selbst ernannte Autor, Slam-Poet, Kolumnist, Satiriker, Komiker und Vorleser an zu plaudern – und hört erst wieder auf, als nach drei Stunden Pointen-Feuerwerk das Zwerchfell streikt und die Bauchmuskeln schmerzen.

Dem Namen seines Programms „Es ist nie zu spät, unpünktlich zu sein“ macht der gebürtige Dortmunder keine Ehre. Reden will er am Samstagabend trotzdem „bis zum Einschlafen“. Das passiert in der ausverkauften Hans-Pfeiffer-Halle aber niemandem. Ganz im Gegenteil. Als Sträter das Ende seines Auftritts ankündigt, haben die Zuschauer von Nah und Fern immer noch nicht genug vom Dauerlachen. Über den großen Andrang und die gute Stimmung („War das mal ’ne Turnhalle? Die Garderobe riecht, als würde teurer Käse hergestellt“) zeigt sich der Comedian selbst überrascht. Eine Zugabe gibt’s trotzdem nicht. Auch das passt zum Auftritt des authentischen Ruhrpottlers.

Meister der Spontanität

Das Bühnenbild ist einfach: Ein Tisch mit schwarzer Tischdecke, ein Stuhl, eine Tasse Kaffee – das war’s. Die Attraktion ist ohnehin der Mann mit seinen Geschichten selbst. Bilder, Videos oder Musik braucht er nicht. Wer den lakonischen Vorlesesatiriker nur aus Fernsehauftritten in „Nuhr im Ersten“ oder „Extra 3“ kennt, ist überrascht. Hinter dem gelernten Herrenschneider verbirgt sich ein wahres Improvisationsgenie, ein Meister der Spontanität. Um vermeintlich unwesentliche Details spinnt er im Nu absurd komische Geschichten. Und das, obwohl er eigentlich nur ein paar Kurzgeschichten „runterbrummen“ möchte. Sträter ist nämlich auch Schriftsteller. Bis zur ersten – oft angedrohten - Geschichte dauert es dann aber eine ganze Stunde, die sich wie wenige Minuten anfühlt. Weil ihm der Tisch nicht gefällt, bleibt er einfach daneben stehen und tut, was er am besten kann: erzählen.

Einen roten Faden („der erschließt sich Ihnen kommende Woche“) oder die großen Themen der Zeit sucht man vergeblich. „Hier geht es um den schnellen Lacher, drei Stunden totaler Quatsch“, sagt Sträter selbst.

Ohne Punkt und Komma

Und Themen braucht der preisgekrönte Slam-Poet auch nicht, er baut sie sich während des Auftritts einfach selbst. Ein Wort aus dem Publikum, eine Geste, schon hat der Comedian eine Anekdote aus dem Alltag, einen Witz oder einen derben Kommentar parat – aber fast nie auf Kosten anderer. Er quatscht ohne Punkt und Komma drauf los, kommentiert dies und das, schweift hingebungsvoll ab („das gehört nicht zum Programm“). Die Kunst des Abschweifens ist sein Lieblingsstilmittel. So reiht er Pointe an Pointe. Dabei plaudert Sträter viel aus dem eigenen Nähkästchen, springt von einer Absurdität des Alltags zur nächsten. So berichtet er von seinem 15-jährigen Sohn, bei dem er schon froh ist, „dass er sich eine Hose anziehen kann – sprechen kann er scheinbar nicht mehr“. Im nächsten Moment schwelgt er in Erinnerungen an Schallplatten, echauffiert sich über Tupper-Bananen-Boxen, Saug-Roboter und den Thermomix.

Sträter treibt selbstironisch durch den Abend mit Geschichten, als er in London „gestunken hat wie das Sauerland“ oder mit Santiano verwechselt wurde. Am Ende singt dann die ganze Hans-Pfeiffer-Halle mit Sträter im Chor – ein Ständchen zum 60. Geburtstag seiner Kollegin Hella von Sinnen. „Kennen Sie solche Abende, an denen es ohne Grund läuft?“, fragt er da ins Publikum und findet: „Heute ist so einer“. Das sehen die meisten Zuschauer genauso. Worauf Sträter hinaus wollte, wissen sie zwar nicht. Aber lustig war’s.

