Die Magie der Natur

Die Speyererin Bärbel Vogt malt mit Acryl auf Leinwand. © vogt

Worms.Natur und Frauen sind in den Werken von Bärbel Vogt verbindende Elemente. Unter dem Titel „Magie der Natur“ stellt die Künstlerin ihre Werke von Montag, 4., bis Donnerstag, 28. März, im Wormser Kulturzentrum aus. Frauenporträts, abstrakte Landschaften und die Natur sind bevorzugte Motive von Vogt. Ihre Liebe zur Natur ist die Inspiration für ihr künstlerisches Arbeiten. Die Vernissage der Ausstellung findet am Montag, 4. März, um 19 Uhr statt. Saxofonist Guido Paliot untermalt die Eröffnung mit Jazz-Standards musikalisch. Ingrid Lardon vom Kunstverein Römerberg führt die Besucher in die Ausstellung ein. Begleitend erscheint ein Katalog, der vom Worms Verlag herausgegeben wird. Der Eintritt ist frei.

Natur, Blätter, Blüten und Geäst sind für Bärbel Vogt Magie. Die Ästhetik der Pflanzenwelt stellt die Künstlerin malerisch mit Acrylfarben auf der Leinwand dar. Vogt ist in Speyer geboren, lebt und arbeitet als Künstlerin in Frankenthal. Sie ist Mitglied im Kunstverein Neustadt und Römerberg. red

Mittwoch, 20.02.2019