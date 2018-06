Anzeige

Hofheim.Hoch her ging es beim Abschlusssfest der Kommunalen Kindertagesstätte in der Schubertstraße. Die 24 Schulanfänger führten unter der Leitung von Erzieherin Nina Wetzel das Stück „Lloyd und die Meerjungfrau“ auf. Anregungen holte sich das Kinderparlament, wie die Schulanfänger in der Kommunalen Kita genannt werden, in Ursel Schefflers Buch „Geschichten von der Maus für die Katz“.

Alles wurde in einem Buch bemalt und gebunden, Silke Kohlmann illustrierte das Ganze und Hans Hahn half beim Reimen. In der selbst ausgedachten Geschichte drehte sich alles um eine gelangweilte Maus, die beim Strandspaziergang einen großen Diamanten gefunden hatte. Maus Lloyd steigt ab ins Meer und begegnet vielen unterschiedlichen Meerestieren. In der prächtigen Kulisse kamen die Kostüme bestens zur Geltung.

Es folgte noch eine Aufführung der Eltern der Vorschulkinder unter dem Motto „Supertalent“. Am Ende wurde Kita-Leiterin Sabine Jakob „weggebassert“. Verantwortlich für den Abend war Nina Wetzel mit Unterstützung von Natalie Smetan und Marlene Zittel. Hotdogs, Hähnchen, Schnitzel, Salate und Longdrinks wurden zur Verköstigung geboten, auch Kinder-Longdrinks wurden zubereitet. Neben dem Buch gab es für die zwei Dutzend Abgänger noch die obligatorische Brotbox der kooperierenden Zahnarztpraxis und das beliebte Abgängershirt. fh