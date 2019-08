Die Rechte von Kindern stärken

Lampertheim.Bei politischen Entscheidungen soll der Nachwuchs in Lampertheim künftig stärker mitreden dürfen. Deshalb hat sich die Stadt dazu verpflichtet, die Rechte von Kindern und Jugendlichen zu stärken. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es vorgesehen, einen Aktionsplan zu entwickeln, an dem Kinder und Jugendliche maßgeblich beteiligt sein sollen.

Bürgermeister Gottfried Störmer hatte im Frühjahr eine entsprechende Zusammenarbeit mit dem Verein „Kinderfreundliche Kommune“ unterzeichnet. Vorgabe ist es, dass die Stadt einen Aktionsplan gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen entwickelt. Am Ende vergibt der Verein schließlich das Siegel „Kinderfreundliche Kommune“.

Die Bestandsaufnahme läuft

Bis es aber soweit ist, muss ein straffer Zeitplan eingehalten werden, den der Leiter der Jugendförderung, Manfred Scholz, im Sozialausschuss der Stadt skizzierte. „Wir wollen nun herausfinden, wo wir als Kommune überhaupt bei den Kinderrechten stehen“, sagte Scholz am Donnerstagabend. Ihm zufolge befindet sich das Verfahren aktuell im Stadium der Bestandsaufnahme. Es gebe bereits positive Beispiele, wie etwa der seit 2014 bestehende Jugendbeirat, der in Lampertheim als politische Vertretung der Jugendlichen fungiert. Mithilfe von Fragebögen will die Jugendförderung nun erfahren, wie Mitarbeiter der Stadtverwaltung, aber auch Schüler im Alter zwischen 10 und 12 Jahren die Lebenssituation von Kindern in Lampertheim bewerten.

So gesehen folgt das Verfahren schon jetzt Kriterien, die in der Stadt stärker in den Fokus rücken sollen. So hatte Rathauschef Gottfried Störmer im Mai die stärkere Umsetzung der Kinderrechte auf kommunaler Ebene angekündigt. Die Verwirklichung im Sinne der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen sei eine „grundlegende und kontinuierliche Aufgabenstellung innerhalb des Gemeinwesens“, sagte der Bürgermeister.

Wie aber lässt sich der Anspruch konkret verwirklichen? „Dass Kinder und Jugendlichen Rechte haben, ist kein Gnadenakt“, sagte Uwe Kamp, Sprecher des Kinderhilfswerks auf Anfrage. So sei die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen in Deutschland 1992 in Kraft getreten. Eine kinderfreundliche Kommune zeichne sich durch vielfältige Beteiligungsmöglichkeiten der Kinder aus. „Das bedeutet aber auch nicht, dass Kinder in allen Bereichen Stimmrecht erhalten sollen. Vielmehr geht es um Teilhabe“, sagt Kamp.

Ihm zufolge sollten Kinder zunehmend in politische Entscheidungsprozesse eingebunden werden. So spreche etwa nichts dagegen, den Nachwuchs zu einem geplanten Zebrastreifen oder zu einer Ampel in der Nähe einer Schule anzuhören. Zum einen hätten Mädchen und Jungen in vielerlei Hinsicht eine andere Perspektive als die Erwachsenen. Daher seien Kinder wichtige Ansprechpartner, die man ernst nehmen müsse. Auf der anderen Seite lernten die jungen Bürger auf diese Weise, wie demokratische Entscheidungen zustande kommen.

Fragen an Kinder und Erwachsene

Um auszuloten, wo das in Lampertheim umgesetzt werden könnte, will die Stadt nun die Stimmung beim Nachwuchs mithilfe der Fragebögen ausloten. Insgesamt gebe es in Lampertheim etwa 800 Mädchen und Jungen in der fraglichen Altersgruppe von 10 und 12 Jahren. Um eine möglichst repräsentative Einschätzung einholen zu können, werden im September 300 Fragebögen an Lampertheimer Schulen ausgegeben. Die sollten von möglichst vielen Kinder anonym beantwortet werden. Scholz hofft, dass mindestens die Hälfte der Bögen ausgefüllt und bis Ende Oktober ausgewertet werden kann. Sowohl diese Antworten als auch die Sicht der Verwaltungsmitarbeiter werden vom Verein „Kinderfreundliche Kommune“ ausgewertet und der Stadt samt Bericht übergeben. Schon Ende November soll das Verfahren dann mit einem „Vor-Ort-Gespräch“ in die nächste Runde gehen. Im Idealfall einigen sich die Experten des Vereins mit der Verwaltung sowie mit den Kindern und Jugendlichen auf die Bereiche, in denen die Stadt künftig die Rechte der Kinder stärker umsetzen kann.

Wichtige Erkenntnisse sollen dann im Januar in die Empfehlungen für den Aktionsplan einfließen. Im neuen Jahr soll dann schließlich auch der Plan erarbeitet werden, der schließlich von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und von den Fachleiten des Vereins geprüft werden soll. Am Ende soll das Prädikat „Kinderfreundliche Kommune“ dann auch für Lampertheim gelten. Damit wäre die südhessische Stadt nach Hanau, Taunusstein, Oestrich-Winkel und Eltville die fünfte hessische Kommune, die Kinder und Jugendliche stärker im politischen Alltag beteiligen will.

Auch auf Bundesebene bewegt sich etwas. So arbeitet zurzeit eine Kommission der Bundesregierung an einem Entwurf zur Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz.

© Südhessen Morgen, Samstag, 17.08.2019