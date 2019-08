Die Salami kann nicht schwimmen

LAMPERTHEIM.Kann eine Salami eigentlich schwimmen? Den Test machte die italienische Hartwurst alias Bernd am Samstag nicht, auf die berühmt berüchtigte Eskimorolle verzichtete sein Canadier-Team – aber zumindest paddeln kann sie. Gemeinsam mit einer Weintraube, eine Flasche Wein, einem Prosecco, einem Panino und einem Stück Käse stieg der Lampertheimer als Salami verkleidet ins Boot und trat beim 22. Canadierrennen mit seiner Mannschaft „Cavapaddeltappi“ gegen 24 andere Freizeitmannschaften an in drei Kategorien an. Das Rennen blieb am Samstag aber nicht das einzige Fest am Altrhein. Die Wassersportler feierten gleichzeitig Sommerfest – und so ganz nebenbei 90 Jahre WSV.

Für die italienische Feinkostauswahl stellte sich schnell heraus: Salamis und Weinflaschen können wohl doch nicht so gut paddeln. Um Pokale ging es der Lampertheimer Truppe aber auch nicht wirklich – für die meisten Beteiligten stand der Spaß im Vordergrund. So entstand beim 22. Canadierrennen eine Mordsgaudi auf dem Wasser. Mit Teams, die sich gegenseitig im Kostümieren überboten.

So konnten die „Cavapaddeltappis“ immerhin den ersten Platz in der Kostümwertung holen. Neben den „Italienern“ tummelten sich auf dem Wasser auch Spinnenmänner, Tier- und Filmwesen. Trotz all der Gaudi – auf dem Wasser herrscht immer auch ein Restrisiko. Deshalb saß in jedem Boot zusätzlich zu den sechs Paddlern noch ein echter Wassersportler vom WSV als Steuermann.

Angefeuert wurden die Hobbypaddler von Moderator Fritz Röhrenbeck und zahlreichen Zuschauern, die sich wohlwissend auf den letzten Metern postiert hatten. „Da wird’s besonders hart“, wusste Röhrenbeck. Sportlich wurden die Favoriten ihrer Rolle gerecht. Die hoch gehandelten „S. Chippendales“ holten in der Herren-Wertung den Sieg knapp vor dem Bembelpiraten. Bei den Frauen setzten sich die Devils Angels durch, im Mixed siegten die „Athletes for Charity“.

Während des sportlichen Wettstreits stieg an Land das traditionelle Sommerfest. Hinter der Theke schenkten Erika Fuchs und Justine Sand-Soballa Getränke aus. Als die Dämmerung langsam einsetzte, feierte der WSV dann auch noch sein 90-jähriges Bestehen mit dem Sommerfest.

Die Bongaz-Party Band spielte am Abend live, in der Dunkelheit feuerte der Verein dann sein traditionelles Feuerwerk über dem Altrhein ab. Als besonderes Highlight brannte eine glühende „90“ auf dem Wasser. Im Anschluss sorgte DJ Rik für Tanzstimmung.

Die Platzierungen

Damen: Devils Angels (1), Mama Mia (2), Reloaded Network (3). Mixed: Athlets for Charity (1), Sax & Klee (2), Gipfelstürmer (3). Herren: S. Chippendales (1), Bembelpiraten (2), Äppelwoi Express (3).

Kostümwertung: Cavapaddeltappi (1), Bloodymary‘s (2), Schneewittchen (3). ksm

© Südhessen Morgen, Montag, 19.08.2019