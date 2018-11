Die Schattenfrau – wer wird neue Stadtprinzessin?

Lampertheim.Freunde des Lampertheimer Narrentums werden – wieder einmal – auf die Folter gespannt. Denn wer als Stadtprinzesssin die neue Fastnachtskampagne anführt, will der 1. Carneval-Club Rot Weiß Lampertheim (CCRW) erst bei der Eröffnung am Samstag, 17. November, verraten.

Bereits im vorigen Jahr wurde ein Geheimnis um die Identität der neuen Lieblichkeit gemacht. Der Verein hatte sie nicht, wie sonst üblich, vor Saisonbeginn der Öffentlichkeit vorgestellt, sondern nur ein paar wage Andeutungen gegeben. Daraufhin konnte das Narrenvolk munter drauflos spekulieren. Und diesmal dürfte es wohl ähnlich ablaufen.

Bei einem Pressegespräch im Vereinshaus des CCRW erklärte Vorsitzender Freddy Herweck den zunächst erwartungsfrohen, dann leicht enttäuschten Lokaljournalisten: „Das Geheimnis hat allen im letzten Jahr so gut gefallen, dass wir es auch dieses Mal erst bei der Eröffnung lüften wollen.“

Für die Rätselfans gibt der CCRW-Vorstand immerhin schon ein paar heiße Tipps, darunter ein Schattenbild sowie einen persönlichen und, wie es sich für die Fastnacht gehört, nicht ganz ernst gemeinten Steckbrief (unten). Womöglich geht dem einen oder anderen Leser ja vorzeitig in Licht auf, wer sich hinter der Schattenfrau verbirgt. „Es war eine kurze Suche“, frohlockt der Vorstand, der in früheren Jahren schon mal Probleme hatte, eine Kandidatin zu finden. Diesmal jedoch nicht. Die „Neue“ sei „schon länger im Verein“ und habe „von sich aus“ ihr Interesse an der Nachfolge von Jennifer I. bekundet“, verrät Herweck. Bei der Eröffnung am 17. November soll die Zepterübergabe erfolgen. Neben dem Tanz der frischgekrönten Prinzessin kündigt der Vorsitzende als weiteres Highlight einige Ehrungen an. „Es werden ein neuer Senator ernannt und mehrere Silberne Spargelreiter verliehen.“

Das Motto der CCRW-Fastnacht bei allen Veranstaltungen lautet in dieser Saison „Lampertheim goes Wildwest“. So auch bei der Straßenfastnacht mit dem traditionellen Lindwurm, für den man sich schon jetzt auf der Homepage des CCRW anmelden kann. „Es können nicht nur Vereine, sondern auch andere Gruppen oder Einzelpersonen beim Umzug mitmachen. Jeder ist willkommen“, betont Herweck. Es werde keine Teilnahmegebühr erhoben, wer mitläuft oder -fährt, sei dabei versichert. Ein gut aufgelegter „gemischter“ Elferrat und eine „große Kindertruppe“ sollen laut Herweck für ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm auf den zahlreichen Veranstaltungen der nahenden närrischen Zeit sorgen. lex

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 07.11.2018